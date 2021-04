Juan José Origel recibió amenazas de muerte por vacunarse contra el COVID

PUBLICIDAD

Juan José Origel conocido también como “Pepillo” reveló que fue amenazado de muerte, esto por recibir la vacuna contra el COVID en los Estados Unidos, esto lo declaro el periodista de espectáculos en el programa “Montse & Joe”.

“Pepillo” Origel se fue a los Estados Unidos a vacunarse contra el COVID-19, hecho que le valió muchas críticas en redes sociales y le refirieron que debió respetar y esperar su turno en el país que lo vio nacer.

Ahora “Pepillo” cuenta para “Montse & Joe” que recibió amenazas de muerte en redes sociales; pero no prestó demasiada atención, aunque sí se asustó un poco.

“El día que te vea te voy a matar porque por tu culpa le quitaste la vacuna a mi mamá’, eso me escribían, pero luego ya no leía y me daba risa. Yo no robé, no maté, no hice nada malo. Yo no sabía cuándo a México iba a llegar la vacuna”, aseguró Origel.

“Pepillo” quien es originario de León, Guanajuato; negó que le hayan retirado la visa a causa de haberse ido a vacunar a los Estados Unidos y dijo además que cuenta con todos sus papeles en regla.

Pepillo, de 73 años, tiene toda una vida dedicado al mundo de los espectáculos y la farándula. Primero se dio a conocer en León, su tierra natal, escribiendo en periódicos en la sección de sociales, luego se fue a radicar a Ciudad de México, donde se abrió camino en esa misma área.