“Kevinicius” Daniel Flores piensa en grande

Cada vida es un mundo, cada decisión o hecho que sucede en un momento determinado de la vida de una persona, puede cambiar el rumbo y el destino de cada uno.

Para Kevin Daniel Flores Sánchez, una invitación de parte de un amigo para asistir en un juego de futbol, hizo que la pasión del balompié se apropiara de su corazón a cada momento que pateaba el balón dentro del campo.

Sus avances dentro de este deporte le abrieron el camino para participar actualmente en el equipo Atlético Monclova, donde se ha desempeñado como defensa lateral y central, logrando varios campeonatos en su corta trayectoria.

ENTRANDO AL FUTBOL

“Todo comenzó cuando un compañero me invitó a formar un parte del equipo Atlético Teksid, con el profesor Iosef Villarreal, en esa ocasión participé como defensa central, en la cual hice buen trabajo.

Tanía 10 años, la verdad nunca había jugado ningún partido anteriormente. Poco a poco me fui desarrollando gracias a la confianza que me dieron, me incluyeron más tiempo y jugué más partidos”.

CONSOLIDANDO SU POSICIÓN EN EL CAMPO

En cada juego, Kevin tomó seguridad en lo que hacía, su entrenador le observó cualidades para la zona defensiva, lo que así fue ganándose la titularidad de defensa central, sus compañeros del campo le apodaron “Kevinicius”, por su parecido al jugador profesional Vinicius Junior, fue así como se fue consolidando en esa posición.

“Mi trabajo es que los adversarios no se acerquen a mi portería, todo el tiempo estoy marcándolos para que no logren los goles”.

ADRENALINA EN EL FUTBOL

“Uno de los momentos más emocionantes que he vivido es en el partido que tuvimos en una semifinal contra las fuerzas básicas de Santos en las acciones de la Liga Premier Norte.

En el partido de ida tuvo un resultado de 2-1, ambos equipos tuvimos muchas oportunidades de gol, fue un juego muy reñido.

Posteriormente en el juego de vuelta la historia se repitió, muchas oportunidades de gol que surgieron, las emociones estaban a flor de piel, pero desafortunadamente cometimos un error que nos costó la victoria, fue muy emocionante el juego”.

MOMENTOS AMARGOS DEL FUTBOL

“Uno de mis peores momentos que he vivido, es una derrota que tuvimos en contra de Club Calor, es esa ocasión portaba la playera de Rayados Monclova, empatamos en tiempo normal y nos fuimos a penales.

Era por el campeonato en la Copa Xochipilli, recuerdo que no pudimos levantar el trofeo de campeones, perdimos la oportunidad en la tanda de penales”.

LA TRAYECTORIA DE “KEVINICIUS”

En sus tres años de jugar futbol, Kevin ha participado en la liga Premier de Monclova, Liga Municipal, Copa Xochipilli y Liga Premier Norte.

En esas participaciones ha quedado bicampeón en la Liga Municipal, de igual manera en la Liga Premier de Monclova, así como un subcampeonato con la Copa Xochipilli.

LOS BENEFICIOS DE JUGAR

“Me agrada todo lo que es futbol, me ayuda a tener una actitud buena, te inspira a ser profesional, a tener disciplina, a luchar y hacer las cosas bien, a tener conciencia de equipo y apoyarlo, me ha ayudado en muchos aspectos.”

SER PROFESIONAL

“Sé que se requiere mucho trabajo y esfuerzo para llegar a ser profesional, pero eso es lo que quiero, sin olvidar mi estudio. Voy a entrenar y jugar muchos partidos para que me vean lo que voy mejorando y me acepten como buen jugador.”

LA OPINIÓN DEL ENTRENADOR

“Kevin es un chico muy centrado de carácter tranquilo y humilde, con muchas ganas de salir adelante. Es un jugador plurifuncional, en mi opinión más destacado en la zona defensiva.

Tiene gran capacidad para resolver situaciones y salir con balón controlado, Estoy seguro que si se lo propone llegará lejos. En los próximos meses estará siendo observado por un equipo profesional, ya sea Necaxa, América o Guadalajara.

Tiene muy buen físico, buena estatura y gran calidad futbolística, en Atlético Monclova apostaremos por él”, Iosef Villarreal, entrenador.