L.A. Park casi se muere de un susto

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de 40 años de trayectoria y siendo un imán de taquilla en empresa en la que se presenta, L.A. Park recuerda sus vivencias con la muerte, que lo ha acompañado en los encordados de México y el mundo.

De incógnito

«Cuando desenmascaré en 1998 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Pierroth fue todo un show. Me amenazaron con demandarme (la Triple A por el nombre de La Parka) si me presentaba a la función. Al promotor, a mi abogado y a mí nos metieron 2 días antes en un hotel para que nadie supiera dónde estaba y tenía prohibido salir, todo me llevaban al cuarto. De ahí, me llevaron con escolta a la arena. La función se hizo y fue más el show del hotel y de las amenazas, porque no pasó nada, sólo le gané la máscara a Pierroth».

Se hace realidad

«Cuando fui a hablar con Antonio Peña (QEPD) para que me diera trabajo en la Triple A sólo me dijo: ‘qué te gusta a ti, lo que más te llame la atención’ y le dije: ‘las calaveras, yo quiero ser algo como la muerte’. Justo una noche antes soñé con la muerte, que la correteaba, pero tenía mucha velocidad y no la alcanzaba. Total que la acorrale en una arena que se llamaba Deportivo 47 y cuando la miré de frente empecé de decirle de groserías. El problema fue que mi abuela me despertó de un cachetadón y me decía: ‘muchacho grosero, muchacho grosero'».

La jefecita de Pagano

«Una vez estaba luchando con Pagano en la Arena Neza, y al final, pues le menté su madre y más. Cuando ya todo finalizó, me bañé, ya no había público, sólo el taxi que me estaba esperando y cuando me iba a subir, me habló una señora y me dijo: ‘joven puedo hablar con usted’ y le dije: ‘sí señora, pero qué hace tan noche y tan sola’, a lo que me contestó que era la mamá de Pagano y que no era lo que yo dije por el micrófono. Por Dios que le pedía mil disculpas, ella me regañaba y le juré que jamás le iba a mentar la madre a Pagano».

El susto de su vida

«Cuando era niño mi papá me llevó a un funeral. Jamás había ido a uno. Me puse en un rincón y se arrimó un señor y me dijo ‘tú que eres joven y apenas empieza tu vida, vívela como si nunca te fueras a morir’ y me agarró la cara. Mi papá me llevó al ataúd y me llevé el susto de mi vida, porque resulta que el que me agarró era el que estaba en el cajón. Pasó el tiempo y siempre viví con ese miedo y pensando en el muerto. Muchos años después, vi otra vez al muerto, lo que pasa es que nadie me dijo que tenía un hermano gemelo».

Mentada a la México

«Una que primero me enojé mucho y ahora lo tomo con humor es cuando me corrieron de la Arena México. Estaba yo en una lucha con Dr. Wagner Jr., La Sombra y Atlantis y al final, ya no traía máscara ni nada, y grité ‘mira Wagner, antes que me apaguen el micrófono, chinguen a su madre todos’. En ese rato me enojé por la decisión y pensé que no aguantan nada y hoy ya me da risa porque lo han hecho un meme, ya vendo la frase en mis playeras y han sido un éxito».