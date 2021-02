La barba en forma de ‘cola de mono’ se pone de moda

Muchos usuarios han compartido en redes sociales sus nuevos looks de su barba ‘cola de mono’

Las tendencias en la moda cambian con el tiempo, y aunque algunas se vuelven populares por su originalidad, a veces, los nuevos estilos pueden sorprendernos con alocadas propuestas, incluso para los hombres. No solo ocurre en la vestimenta, también en cuestiones estéticas como en peinados, cortes de pelo o hasta la barba.

Desde hace muchos años, la moda del vello facial ha sido usar barba larga o darle forma con el bigote. Ahora ha surgido una curiosa moda que consiste en un peculiar rasurado al que se ha bautizado como ‘monkey tail’ o ‘cola de mono’.

La barba ‘ cola de mono’ empieza desde una de las patillas descendiendo por el mentón y la barbilla hasta volver a subir por la comisura de los labios hasta el bigote. De esta manera queda una forma como de cola de animal.

Lo curioso de este estilo es que resulta muy complicado mantener la barba cuidada y requiere mucha atención este rasurado. No obstante, algunos hombres han querido ir un paso más allá y juegan con colores tiñéndosela o incluso llevan el corte al extremo en forma de espiral.

Covid be makin’ us crazy but I applaud your daring. #MonkeyTailBeard pic.twitter.com/oWL39y106H

— Sorta Dandy 🇺🇸 🏳️‍🌈 (@SortaDandy) January 18, 2021