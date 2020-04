La denuncian por abandonar a sus hijos

PUBLICIDAD

Vecinas denunciaron a una joven madre de 22 años de edad identificada como Teresa ante PRONNIF, quien meses atrás ya había regalado a sus tres hijos, argumentando que ya no podía con ellos; sin embargo, argumentan que no han tenido respuesta y temen por la integridad de los menores.

Afirmaron que ellas se encargan de cuidarlos y reportaron ante PRONIF con la finalidad de que verificaran que su madre no era apta para tenerlos, pero éstos llegaron y se los quitaron para volver a entregárselos a su madre.

Reyna «N» es una mujer quien apoyó a la madre de los cuatro niños, una pequeña de aproximadamente seis años, la cual ya no tiene consigo, otra de cuatro años, además de dos bebés de dos años y otro de ocho meses.

Reyna, le dio asilo a Teresa en su casa, ya que se había separado de su última pareja, y la mamá de Teresa la corrió de su casa; sin embargo, al estar viviendo en su casa, se percató de que golpeaba mucho a sus hijos, llegando al grado de ella interceder y ver por los menores, al mismo tiempo entablaron una discusión, llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal y atendieron el reporte, nuevamente dieron parte a PRONNIF, pero nunca llegaron.

«Esos niños corren riesgo con su madre, no tiene un lugar estable, yo he visto cómo golpea a la niña de cuatro años, e incluso la he visto fumar marihuana en un lado de la menor de ocho meses, es por eso que ella está muy muy delgadita”, relató.

“La niña no puede sostenerse por su misma, cuando yo di aviso a PRONNIF, sabían que la niña de cuatro años estaba conmigo, y dijeron que vendrían a revisar en qué condiciones yo la tenía y nunca vinieron”, agregó el ama de casa.

Comentó que la mamá se los entregó y que tiene pruebas en donde le dice que ella ya no puede con ellos, se desapareció con un hombre por tres días y no sabían de su paradero: “No le importan sus hijos, los niños ni siquiera comen, ella no trabaja, por eso pido a las autoridades que hagan algo porque no quiero verlos en peor estado.