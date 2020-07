La desconocida faceta de Kalimba como comediante de stand up

PUBLICIDAD

Kalimba es uno de los artistas mexicanos más reconocidos por la gente, pues además de su larga carrera artística, que empezó desde que era un niño en el programa Chiquilladas y tuvo uno de sus puntos cumbres con su participación en el grupo OV7, ha enfrentado varios escándalos que lo han puesto en el foco mediático. También su incursión en panoramas deportivos y cómicos le han dado mayor amplitud a su imagen.

Entonces, para conmemorar su cumpleaños – nació un día como hoy pero de 1982 -, vale la pena ahondar en su breve camino como comediante de stand up, una etapa que llevó al intérprete de «Tocando fondo» a presentarse en diversos foros, aunque sin guitarra, sin amplificadores y sin coreografías; solo él y un micrófono. Te recomendamos: No se pueden dar el lujo: Kalimba defiende a quienes no pueden hacer cuarentena.

«Yo hago comedia, literal, desde los 4 años. Mi papá me pusó mucho stand up comedy desde hace muchísimos años y me fue llevando a lo largo del stand up; de como muchos sitcoms se escribían por standuperos, de muchos programas como Saturday Night Live», contó el artista durante su participación en el podcast de comedia El súper show está genial.

«Yo fui creciendo con eso y jamás creí que en México un standupero llenara un Auditorio Nacional, estos lugares que hoy están pasando. Y no porque no existieran los standuperos o la industria, sino porque no creí que existieran las plataformas para que eso pasara», agregó.

Pero aunque su papá fue quien lo ‘empapó’ de chistes y referentes cómicos, fue la comediante y actriz Sofía Niño de Rivera la que lo invitó a conocer y ejercer esa rama del mundo del entretenimiento que requiere de preparar una rutina y salir solo con un micrófono a ganarse al público.

La labor de Kalimba haciendo reír a la gente tuvo un gran nivel de exposición en el 2012, pues en ese año debutó y formó parte de un show grupal llamado Dominó Stand Up Comedy con los comediantes Eduardo Talavera, Roberto Flores e Isaac Salame. Pero, tras varios shows y participaciones en programas de televisión enfocados en esta rama de la comedia, el artista decidió volver a su carrera musical.

«La razón por la cual no he hecho stand up otra vez es porque respeto mucho su trabajo. Ustedes están escribiendo constantemente, desechando mucho de lo que no funciona y repitiendo mucho de lo que funciona; para poderte subir a hacer una rutina de 3, 5, 13, 40 minutos, tienes que haber desechado muchas cosas. Como yo para hacer un disco de 10 canciones, desecho 60. Entonces, si no tengo el tiempo de escribir y de tomarmelo con el profesionalismo y la seriedad correcta para hacer reír, no me voy a subir a decir ‘Pues como soy Kalimba y ya jalo gente, me voy a subir a hacer una porquería y ya con eso'», señaló.