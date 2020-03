La espeluznante predicción que Bill Gates hizo del coronavirus en 2015 (VIDEO)

El millonario asegura que la mayor amenaza para la humanidad no es una bomba nuclear, sino un virus

PUBLICIDAD

En 2015, Bill Gates dio una TED talk titulada “¿El próximo brote? No estamos listos“, y ahora se volvió viral porque parece que el multimillonario hizo una escalofriante predicción del coronavirus.

En su plática, Bill Gates aseguró que la mayor amenaza para la humanidad no es una bomba nuclear, sino un virus:

“Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra“.

El multimillonario también informó que sí bien los gobiernos invirtieron bastantes recursos en armas nucleares, “han invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia“.

Puso como ejemplo la epidemia del Ébola, que no se propagó aún más porque “el virus no se transmitió por el aire ni se propagó a las ciudades. Fue suerte. La próxima vez podríamos no tener tanta”.

Gates concluyó su TED talk asegurando a la audiencia que tienen que estar preparados para enfrentar la posibilidad de una pandemia, de la misma forma en la que nos prepararíamos para la guerra.

“No hay necesidad de entrar en pánico. No hay necesidad de acumular latas de espagueti o bajar al sótano, pero tenemos que ponernos en marcha, porque el tiempo no está de nuestro lado”.

Con información de MSN.