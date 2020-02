La extraordinaria recuperación de Anahí ha días del nacimiento de su hijo

PUBLICIDAD

“Día 14. ¡Ahí vamos!”, escribió Anahí, orgullosa de poder volver poco a poco a la normalidad y de mostrar que con disciplina todo se puede.

Fue el 2 de febrero de 2020 cuando Emiliano, su segundo bebé, llegó al mundo. En su podcast Están ahí, la ex RBD compartió detalles del parto. “Salió de verdad muy rápido. Sale medio cuerpo del bebé… de la cintura para arriba y me dice (el doctor) ‘¿quieres sacar a tu bebé?’. Ni lo pensé.

“Yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos, es que les cuento esto y no les puedo explicar la emoción que me da el recordar ese momento, no se me va a olvidar nunca en mi vida”, aseguró Anahí, que eligió a Quién para dar a conocer la noticia de su segundo embarazo.

Por otra parte, la cantante aseguró que le encantaría quedarse con solo dos hijos; sin embargo, su esposo, Manuel Velasco tiene otra opinión.

“Por lo pronto les digo que aquí me quedo. Mi esposo ayer empezó: ‘Mi amor vamos a aventarnos otro’. Aquí me quedo, hasta ahorita esa es mi decisión, aquí me quedo”, aseguró Anahí.

