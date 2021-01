La pandemia me llevó al éxtasis creativo: Reyli Barba

¿Prefieres componer para ti o para otros?

Tengo muy claro cuando una canción nace para mí. Para mí, componer es algo tan natural como abrir los ojos o respirar; escribo porque no sé hacer otra cosa en la vida y nada me emociona tanto como este oficio, y luego le voy encontrando sus chambelanes a esas canciones que no me corresponden, el proceso de selección es lo más importante. Como autor soy extremadamente versátil.

¿Cómo descubriste al cantautor en ti?

A los siete años escribí mi primera canción para mi caballo Confeti. Soy de San José, un rancho en Chiapas. A partir de ahí me impuse escribir muchas cosas. A veces no eran canciones, a veces eran solo sentimientos. El proceso de composición en mi vida, más allá de mi oficio, lo veo como el vehículo emocional que me limpia, que me responde. Las canciones a veces son respuestas que estoy buscando. Soy un compositor de 25 horas diarias.