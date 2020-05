La pasión del futbol me ha dado esa alegría

PUBLICIDAD

cLa experiencia y la habilidad sobre la cancha de futbol por parte de Ángela Aracely Mancha Barrientos, se cuantifica con los logros que obtuvo durante los 17 años ininterrumpidos de actividad futbolística, lo que le ha dado a Monclova una excelente imagen en torneos nacionales.

Pero no sólo es futbol lo que mueve a Mancha Barrientos, sino es su expresión misma como persona cuando actúa dentro de la cancha como media central con determinación, paciencia e inteligencia, moviendo el balón con ese aire coqueto acompañado de su moño en su pelo.

Para Ángela, el futbol ha sido parte de su vida desde que tenía 2 años de edad, desde generaciones anteriores heredó el gusto por el balompié de parte de su padre quien en sus tiempos era un prominente portero.

En esta ocasión la monclovense de 25 años nos menciona como este deporte ha formado su vida y aún es uno de los complementos que la hace vivir, le permite luchar, pero sobre todo le hace sonreír a la vida.

¿Cómo iniciaste en el futbol?

Desde que tenía como 2 años, mi madre me decía que le quitaba la cabeza a las muñecas para agarrarlas como pelota.

Mi padre era un buen portero, y siempre me llevaba a sus juegos. Recuerdo que mi padre quería tener un hijo hombre para que siguiera el futbol, pero resultó que no quiso seguir por ese rumbo, así que tomé su lugar.

¿Cuál fue tu primer equipo?

Mi primer equipo fue Águilas Inde, ahí compartí mis primeros juegos con mi prima Dulce, mi entrenador “Don Pedro” fue quien me guió en el campo como media central.

Era una niña muy terca, siempre peleaba el balón, era muy rápida, algo que me pasó es que siempre jugaba con rivales más grandes, yo era de las más pequeñas.

¿Por qué te gusta el futbol?

Siempre me ha apasionado el futbol, me desestresa cuando tengo problemas, al momento de entrenar o jugar olvido todo y me relaja.

Además, me ha dado experiencias inolvidables, amistades, me ha ayudado a abrir puertas en la escuela y trabajo.

¿Cómo has madurado futbolísticamente?

Hubo un momento en que estaba jugando con FODEM, recuerdo que en una ocasión me invitó el profesor “Pilo” a integrarme al equipo de la Secundaria 85 de Castaños, desde ahí empecé a tener mayor participación en Olimpiadas, Juegos Populares, posteriormente cuando tenía como 15 años se fundó Acereras, el profe Octavio y Pilo atendieron el equipo, y desde ahí sigo hasta ahora, en el transcurso de ese tiempo adquirí experiencia y habilidad con él balón.

¿Cuáles son algunos de los torneos más importantes que has participado?

Juegos Populares Nacionales (siempre tuvimos rivalidad contra Saltillo, y fui seleccionada para el nacional en Acapulco)

Olimpiadas, 2 ocasiones.

Copa Telmex desde muy chica, la ganamos y fuimos a México.

Torneo Street Soccer, de la calle a la Cancha, en Saltillo

CU TELMEX Campeonato Universitario Telmex (contra equipos de Durango Nuevo León, Saltillo, a visita recíproca).

Alpha Selección Monclova Liga Profesional de Futbol Rápido.

Ligas Locales municipal, Oriente, GIOCA, Liga Independencia.

¿Has obtenido trofeos?

Mi primer trofeo lo obtuve cuando participé en la Olimpiada con el equipo de la Sección 85 de Castaños, como campeona goleadora.

Goleadora en Liga Municipal de Frontera.

Campeona en muchas ocasiones como goleadora en la categoría Mamás en la liga Oriente y Municipal.

Premiada como Jugadora Más Valiosa en GIOCA.

Premiada como mejor jugadora en Liga Más Sport.

Como campeona en la mayoría de los equipos a que pertenecí.

¿Juegas algún otro deporte?

Cuando estaba en la escuela jugaba basquetbol, hace poco intenté jugarlo nuevamente y me di cuenta que aún tenía práctica, pero realmente no me llamó la atención, además no tengo tiempo para participar.

¿Has pensado dejar el futbol?

No lo he pensado, pero no me gustaría dejarlo.

¿A qué equipo perteneces actualmente?

Acereras, Chicas Stars Liga de Mamás, equipo de FECA, Selección Lobas.

¿Cómo te consideras en la cancha?

Soy muy amiguera, es muy raro queme enoje, pero en el campo si animo a mis compañeras, me pongo triste cuando perdemos, pero casi todos los juegos finales locales las ganamos.

¿Cuál es tu mejor recuerdo en tu vida de futbolista?

Tengo un recuerdo de un juego de Olimpiada en ciudad Victoria, se lesionó nuestra portera. En esa ocasión nos fuimos a tanda de penales, me puse de portera, atajé un penal y ganamos, eso me emocionó mucho.

¿Un mal recuerdo?

Eso fue recientemente, era un juego por el pase al Nacional rumbo a Toluca, empatamos a ceros en tiempo normal, nos fuimos a tanda de penales y desafortunadamente fui la única que fallé el tiro, se siente horrible, recuerdo que lloré mucho.

¿Cómo imaginas verte en un futuro?

De chiquita pensaba diferente, dentro del campo era muy coqueta, me gustaba ponerme moños o listones, quería ser modelo.

Pero actualmente quiero terminar mi carrera como contadora en la FECA, en el aspecto deportivo sólo quiero disfrutar el futbol al lado de mi hijo Neymar.

En el aspecto laboral aún no sé si trabajar como contadora en alguna empresa o tener mi cartera de clientes como contadora.