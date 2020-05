La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza: Fabiola Martínez

«Me di cuenta de que él andaba con las dos a principios de 2016, y eso porque lo caché en la movida. Un día escuché una llamada de Américo con otra mujer y reconocí que era Karla Panini, pero la verdad dije: ‘No, no puede ser ella. ¿Cómo crees que es ella?, no seas malpensada, no puede ser cierto que Américo sí engañó a su mujer con su mejor amiga’. Total que no hice ningún pancho ya que no me correspondía decir nada, porque aunque me estaba dando un break, yo seguía casada», dijo a la publicación, detallando qué escuchó de dicha llamada. «En ese entonces el papá de Karla Panini estaba en el hospital porque tenía cáncer, y como Américo no le contestaba el celular porque estaba conmigo, cuando por fin le contestó, ella le reclamó que dónde andaba, que por qué no contestaba».

Asegura que ella confontó a Américo en el gimnasio, donde en un momento en que pasaban Gente Regia en la TV, le pidió que le dijera si era cierto que andaba con Panini.

«Se me quedó viendo y me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima», dijo.

Reveló que Américo fue muy astuto en «prevenirse» de Panini, quien se enteró de que andaban y la «aleccionó» para saber qué decir si la confrontaba en una llamada. Ella por su parte, cuando sí terminó con Américo buscó a Paini.

«La busqué porque como para abril yo terminé con Américo, pues ya iba a regresar a casa con mi marido, pero Américo no me dejaba en paz, no dejaba de buscarme y se puso agresivo; me hacía panchos en el gimnasio, así que para ponerle un alto fui con Karla Panini a decirle que controlara a su hombre».

Ella le mostró a Panini pruebas de la relación, sus mensajes.

«Me dijo que ella le había pedido a Dios que le mandara una señal para saber si estaba haciendo las cosas bien o mal (andar con el ex de su mejor amiga), y me dijo que yo era su señal, que había perdido a su hermana, refiriéndose a Karla Luna, por un hombre que no la merecía, y que estaba arrepentida totalmente. Hizo un drama, con decirte que gritaba: ‘¡Dios, dame fuerzas para aguantar esto!’, y en eso que llega Américo. Llegó Américo al salón y se hizo un des…; al verme, él me quería pegar, pero ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso… mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!’. Pues sólo les dije a los dos: ‘Con permiso, yo ya me voy’, pero él me quería pegar y me amenazaba con marcarle a mi esposo, pero le respondí: ‘Márcale, y cuando tú le marques, él te va a romper tu madre, él no va a permitir nunca que hables mal de mí».

Tiempo después llegó la boda.

«Sí, días después de este pleito, ellos se casaron. Yo sabía por boca de Américo que no se quería casar, pero me enteré de que Panini le dio su perdón, sólo si se casaba con ella. Me queda claro que a la mujer le urgía casarse porque quería hacerle creer a todo el mundo que su amor había triunfado, cuando en realidad su matrimonio es una farsa, porque no soy la única mujer con la que Américo se ha metido, andando con ella», declaró a la revista.

Y la pregunta de todos… ¿buscó a Karla Luna?

«Sí, luego de que yo dejé a Américo, Karla Luna volvió a luchar por su salud, pues el cáncer le había regresado. Quise acercarme a ella y contarle mi historia, porque creía que todo este chisme iba a ser una noticia agradable, sabía que quizás se pondría feliz de saber que el karma le había cobrado cuentas a Panini. Total que me armé de valor, la contacté y la vi. Le conté todo y se puso feliz, no sabes cuánto; me dijo que gracias; Karla Luna me decía: ‘Faby, si yo fuera mala persona, todo esto que me estás contando lo haría público para avergonzarla a ella (Karla Panini), para que sufra lo que yo sufrí, pero no lo voy a hacer porque no soy como ella, y tú ya arreglaste tu matrimonio y no te quiero meter en problemas’. Y así fue, Karla Luna se quedó callada, ella no lo reveló, siendo que era una bomba. Yo de ahí me hice muy amiga de ella», aseguró.

Además de dar detalles íntimos, como la virilidad de Garza y que no es buen amante, destacó por qué había callado .

«Tardé cuatro años en contar mi verdad, porque mi carrera nunca se ha basado en un escándalo; pero gente que conocía mi historia, me escribía y me decía: ‘Ya cuéntalo todo'».

Tras esta «bomba», a Panini no le manda ningún mensaje, pues no le ve utilidad.

«Nada, porque Karla tiene su propia versión en su cabeza, ella misma se cree sus propias mentiras, y eso de que salió a pedir perdón en una iglesia, no lo dijo de corazón», concluyó.