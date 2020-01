La vez que una mamá denunció a su hijo cuando iba a cometer una masacre en escuela

Hace unos momentos te dimos a conocer que un niño de 11 años, estudiante del Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, abrió fuego dentro de su salón de clases y asesinó a su profesora.

El menor, que cursaba el sexto año de primaria, ingresó a la escuela con dos armas de fuego guardadas en su mochila, mismas que sacó en su salón y activó contra sus compañeros de clase y maestra.

Este acontecimiento nos recordó la ocasión en que una madre en Estados Unidos realizó una llamada al 911 para avisarle a la policía que su hijo planeaba perpetrar una masacre en el Dennis Intermediate School.

Los hechos ocurrieron en 2018, en Richmond, Indianapolis, cuando la madre alertó a la policía sobre el “inminente peligro” que representaba su hijo de 14 años.

Gracias al aviso oportuno de la madre, la policía logró interceptar al menor justo cuando disparó en uno de los vidrios de la puerta de la escuela para ingresar a la institución. Aunque el menor no estudiaba en dicho colegio, sí quedaba cerca de su residencia.

Debido a la llamada de la madre del joven, nadie en el colegio resultó herido, como el entonces jefe de la policía de Richmond, Jim Branum explicó.

