La vida por el béisbol y softbol, Rafael “El Tigre” Peralta

El deporte de la pelota blanda es uno de los más concurridos en la ciudad de Monclova, a parte del béisbol, peloteros surgen a diario y cada vez son más los deportistas que se unen a esta disciplina un atleta conocido en Monclova es Rafael Peralta quien a sus 36 años sigue dentro de los diamantes de juego.

Desde infante guiado por su abuelo quien lo llevó a ver un juego de béisbol al estadio Monclova fue el día que cambió su vida, recuerda aquellos grandes peloteros de la Furia Azul, a partir de ahí empezó a practicar el deporte de la pelota caliente con los Azulejos de la Ciudad Deportiva, de grande comenzó a jugar con los Yankees de Fili Orozco en la Liga Central.

¿Qué es lo que más te apasiona del softbol y béisbol?

Me apasiona estar en el campo de juego, sentir como mis tachones se clavan en la arcilla ver y esperar a que me llegue la pelota atraparla y lanzarla, sentir esa adrenalina que me hace sentir vivo.

¿En qué ligas has participado?

Prácticamente he jugado en la mayoría de las ligas, he participado en los campos de la casa Meced, Club Toton, Ciudad Deportiva, Pericos, en el desaparecido 8-80 y los campos de AHMSA.

¿Qué es lo más difícil que has vivido en el deporte?

Los más complicado yo creo son las veces que uno se lastima y deja de jugar, aún así no juego una sola semana me siento desesperado, ahorita por ejemplo con la situación del COVID es muy complicado estar en casa cuando estás acostumbrado a jugar en la semana, ya que eso se convierte en rutina en un estilo de vida.

¿Por qué amas jugar estos deportes?

Más allá de lo personal y llevar una vida saludable, es toda la gente con la que uno se relaciona y conoce dentro de los campos, dentro de ellos uno es rival pero fuera de ellos uno hace muchas amistades, incluso donde salen amigos que te ayudan en el momento que más lo necesitas.

¿Con qué equipos has conquistado las ligas de Monclova?

Gracias a Dios me he cruzado con grandes jugadores que en conjunto hemos logrado conseguir el campeonato, hemos triunfado con Tecateros, Chemitas, Steelers, Transportes GTA, Furiosos, Cinquito y Compadres, todos en diferentes ligas de Monclova.

¿Cuáles han sido tus mayores logros?

Más allá de los logros en equipos, campeonato de bateo, jonrones individuales, es tener salud y seguir vigente dentro de los terrenos de juego, este es un deporte que yo no dejaré hasta que Dios me preste vida y podamos seguir bateando, así como corriendo.

¿De dónde surge el mote de El Tigre?

Unos amigos en el equipo de Furiosos fueron quienes me bautizaron así, el jugador que más admiró en las grandes ligas es Miguel Cabrera, es por ello que siempre uso el número 24, de ahí para adelante así me comenzaron a llamar en los equipos.

“El Tigre” Rafael Peralta también es conocido no por ser un excepcional deportista, sino por formar un movimiento con los jugadores de esta disciplina donde en cada festividad como día de reyes, día del niño y navidad, se encarga de tocar puertas para reunir juguetes, piñatas y dulces para brindar un rato de felicidad a los niños de bajos recursos, además de apoyar a quienes lo necesita.

“Finalmente doy gracias a Dios por mantenernos bien, a ustedes Periódico La Voz que dan a conocer los talentos de Monclova, a la gente decirle que seguiremos ahí al pendiente de apoyar cuando se necesita, a mis amigos colegas del deporte agradecerles por estar ahí y esperemos pase pronto la contingencia que atraviesa la ciudad y todos podamos volver a nuestras rutinas normales y al campo de juego”.