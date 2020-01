PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

ESPADA FILOSA

Quien además de llegar con la espada desenvainada la llevaba bien filosa fue el sin secretario de Fomento Agropecuario Alejandro “el gato” de Luna quien ante las quejas y más quejas de parte de usuarios de ese sector por la desatención en la oficina local llegó y les leyó la cartilla.

Palabras más palabras menos el “Gato” de Luna quien llegó de sorpresa encontrando lo que la vete cada día ve, una oficina sola y abandonada con una “asistente” que solo asiste cuando le da su gana.

Al reunir a los que ahí cobran y cobran muy bien el “Gato” de Luna fue enfático al advertirles que en este momento el gobernador Riquelme requiere de lealtad por parte de su personal y quién no encaje en este esquema de trabajo, que tome sus cosas y se vaya, así de simple.

Con una evidente.molestia el Gato les dijo que se pusieran a trabajar y brindar atención pues dijo tener ya sustitutos para cada uno de los que ahí solo ocupan espacio, ah y también buenos para cobrar.

HUELE A PÓLVORA

Aprovechando aquello de lo que no mata te fortalece el inicio el año “echo a la mocha” fue el ex alcalde de San Buenaventura Oscar Flores Lugo alias “la pólvora” .

Oscar Flores quien a pesar de “las malas caras” y desaires que ve y le hacen hoy desde la oficina que una vez dirigió no se anilina y a todo como es.su costumbre le va el lado positivo.

El famoso “Pólvora” quien hizo muchos amigos y enemigos también a su paso por la Presidencia sambonense sabe que si bien es cierto no cuenta con tiene una excelente relación con quién toma las decisiones tampoco tiene una mala relación ante lo cual y como es su costumbre sigue picando piedra al final sabe que mucha gente aún lo ve con buenos ojos.

Y si bien es cierto ha recibido desaires y malos tratos de quién hoy gobierna esa población, tal parece que olvidan que la buscará apoyo próximamente es la alcaldesa de esa risueña ciudad y créame tendrá que buscar a la “pólvora” para que le ayude pues si bien es cierto como amigo Oscar “la pólvora” podrá tener mil defectos como amigo, pero como enemigo …aguas !!!

COAHUILA BRILLA EN VENECIA EN 2019

Este año la entidad se ha llenado de logros, y en el ámbito cultural no es la excepción; con la obra Actos de Dios, de Pablo Vargas Lugo, Coahuila brilló en la LVIII Bienal de Venecia, Italia.

En este espacio internacional, donde se presentan las mejores propuestas de las artes visuales contemporáneas, tales como pintura, escultura, fotografía, grabado y diversas instalaciones, se presentó la video instalación en la categoría de la obra Actos de Dios.

La titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC), Ana Sofía García Camil, señaló que esta participación favorece el enriquecimiento cultural de nuestro estado, además de que permite su proyección fuera del País, logrando con ello que en el área cultural el nombre de Coahuila sea reconocido a nivel internacional.

Cabe destacar que esta obra que se presentó en la Bienal de Venecia fue filmada en el Municipio de Cuatro Ciénegas, con el patrocinio del Gobierno de Coahuila, lo que permite que en el mundo se conozca y reconozca no sólo la calidad de la cultura coahuilense, sino también sus paisajes y su fauna, ya que ahí hay organismos unicelulares y elementos complejos creados hace millones de años.

* Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.