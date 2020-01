PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

CHANZA Y PEGA

Lo que parecía una broma, para algunos pocos de mal gusto, está tomando forma, nos referimos a la “subliminal” campaña que hace el ex alcalde Oscar Flores Lugo alias “la pólvora”

Resulta que el ex edil empezó desde hace algunas semanas a moverse entre líderes y gente noble de su bello pueblo con miras a buscar, llegado el momento, ser tomado en cuenta para gobernar de nueva cuenta su población.

Y mire lo que son las cosas, tal parece que al polémico ex alcalde le están saliendo mejor las cosas que incluso la vez primera.

En poco, muy poco tiempos la Pólvora se ha llenado de llamadas, vistas y hasta invitaciones por parte de la comunidad en general quienes ven con buenos ojos el regreso de la Pólvora a las andadas políticas, esperemos que mas sucederá.

NO ES POR AJENO

Y ya que andamos por los rumbos de la población de las mujeres bellas y los hombres poco obligados déjeme le cuento que la gente de allá vuelve sus ojos a la Pólvora no por chulo, No señores nada de eso todo es motivado por aquel dicho que reza “ mejor malo conocido que bueno por.conocer”

Es que según dicen los sambonenses se dieron cuenta en muy, pero muy poco tiempo de la doble cara de quién gobierna los destinos de esa bella población.

Gente bien enterada asegura que la actual administración se ha caracterizado por su falta de tacto y sentido social de la alcaldesa y de todos sus regidores y directores que para abajo, voltean muy poco.

Aunado a ello, a mi no me crean que dicen que casos como el comite de los pasados festejos del 14 de julio aún es fecha que no dan a conocer su informe de ingresos y egresos, y lo que es peor ya amenazaron con repetir este mismo año.

LE MANDAN FUEGO

Quien anda así todito quitado de la pena es Javier González mandamas en la región del CERTURC quien hace poco vio como manos “traviesas” le mandaban un “estate quieto” lo malo es que usaron a su hijo y no fueron directo con el.

Fuentes bien enteradas aseguran que nadie que que Javier conoce a sus hijos y acepta responsabilidades sin embargo detrás de todo lo que pasó hay mano.negra, desde el uso de fotos e.informacion, en suma, todo fue una burda manipulación.

Quien conoce a Javier hijo de Don Felipe González sabe que tiene la paciencia y recurso para esperar, investigar y dar con quién le “tendio un 4” y de ahí hacer lo que se tenga que hacer, pues sabe y respeta el dicho que reza: “el que se lleva, se aguanta”.

INVITAN A FOTOGRAFIAR A LOS 7 PUEBLOS MÁGICOS DE COAHUILA

Para capturar la diversidad y abundancia de los recursos naturales, así como su trascendencia histórica y contribución para el desarrollo de Coahuila, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado —en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado y la Fundación Pape A.C.— dieron a conocer la convocatoria para el primer Concurso Estatal de Fotografía “Pueblos Mágicos de Coahuila 2020”.

Guadalupe Oyervides Valdez, titular de Turismo del Estado, quien presidió junto con Carlos Villarreal, Director de la Fundación y la representante de Cultura, Edith Adriana González, la presentación realizada en la Biblioteca “Harold R. Pape”, en Monclova, invitó a fotógrafos, documentalistas, ambientalistas, ecologistas, estudiantes, promotores turísticos y profesionales de la lente interesados en la conservación y fomento de la riqueza natural y cultural de la entidad, para que participen en el certamen

