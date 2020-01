PUBLICIDAD

POR: MANUEL DURÁN FLORES

LE VALIÓ MAUSER

Quien salió bastante respondon fue el ex alcalde y hoy jefe regional de Fomento Agropecuario Juan Antonio Velazco quien dijo sin pelos en la lengua que el “Gato” de Luna y sus jefes le hacen los mandados, por no poder publicar lo que realmente dijo.

Hace unos días el Gato de Luna sub secretario de ese ramo llegó a Monclova a poner orden en el desmauser bien organizado que Velazco y gavilla tienen en dicha oficina en donde se hace de todo menos trabajar.

Al enterarse de las avisas intenciones del Gato quien incluso aseguro tener relevos en dicha oficina Velazco dijo “ya se está tardando yo estoy que me pelo por aventar todo esto e irme al rancho a trabajar y no hacerme pen….tonto aquí”.

SIGUEN EN LA GRILLA

Los que un día si y otro también siguen estando en boca de todos los priistas son Ricardo López Campos y su sobrino, Ricardo López hijo de Beto López Campos.

Ambos personajes están en el ánimo de la población priísta y según fuentes fidedignas de uno de ellos saldrá el próximo candidato a diputado local por el tricolor.

La otra parte es decir de los dos candidatos que tienen que salir de Monclova la otra es Lupita Oyervides quien sin descuidar su chamba como secretaria de Turismo sigue dándole duro al jale y a la grilla.

FRONTERA AVANZA

Alcalde que sin duda trabaja sin hacer tanto espaviento y ganándose a diario el respeto de la población es Lencho Siller.

El veterinario que durante años busco ser nominado está aprovechando al máximo su función logrando el reconocimiento de la población quien ve con muy buenos ojos lo hecho por Lencho a pesar del fuego amigo que un día si y otro también le envían.

TRABAJO IMPECABLE

Quien está dejando a más de muchos con la boca abierta por su impecable trabajo es el rector de la UTRCC Alfredo Oyervides quien en poco tiempo logro rescatar a la institución que estaba en franca picada

El mandamás de esa casa de estudios está más que comprometido con su plantilla laboral pero sobre todo con la comunidad estudiantil quien le tiene harto aprecio.

La matrícula está como nunca de había pensado y los módulos fuera de la Universidad recién la atención que nunca se les había proporcionado lo cual habla del talento del rector y su equipo de trabajo.

* Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.