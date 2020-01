PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

DOY GRACIAS

Muchas veces me pregunte e incluso critique el uso excesivo de unidades destinadas a Protección civil Monclova en donde las unidades de la pasan de lo lindo para arriba y para abajo con las torretas encendidas las 24 horas del día.

Para nuestra basta ver cómo la oficina que dirige Agustín Ramos se esta haciendo de más parque vehicular que la dirección de policía y tránsito que comanda mi amigo Adrián Olivas Jurado.

Sin embargo hace dos días me dejaron con la boca cerrada y por qué no, con una cachetada con guante blanco.

Por decidía su servidor no eche gasolina a mi unidad pensando llegar sin problema a una despachadora de combustible más lejana

Sin embargo no pude y me quedé sin combustible ya noche, y yo en pijama chanclas y playera y sin celular .

Poco después de 20 minutos ya desesperado y viendo la posibilidad de caminar muchas muchas cuadras en pijama y chanclas se paró justo al lado mío una unidad de protección civil quien amablemente me preguntó si tenía algún problema.

Creanmelo fue la llegada de un ángel en mi camino pues estaba yo ya resignado a caminar en pijama y chanclas bote en mano.

Cuando le comenté al servidor público mi situación amablemente me pidió hacer dos cosas una hablar a un taxi para que fuera por mí o dos llevarme a una gasolinera.

Accedí a la segunda y creanmelo me tuve que tragar mis palabras y mi orgullo y subirme a la unidad quien me lleno a traer 5 litros de gas, y de ahí ir a recoger a mi hija que estaba en un evento.

Gracias Protección Civil, gracias a Agustín Ramos gracias a ese servidor público por las atenciones espero sigan haciendo eso, servir a la gente, NO doy el nombre del empleado municipal no vaya ser que lo corran por hacerme hecho ese favor.

INTRIGA

Pies de candidato le ven en Frontera al buen Antonio Juaristi Alemán quien luego de dejar la presidencia del PRI local se dedico a su familia, su trabajo y su pasión: la cacería.

Y su digo lo anterior es por qué mentes perversas y retorcidas se han encargado en los últimos días de hacerle según ellos una campaña sucia con la única intención de desprestigiar su carrera social, y política

Para quienes conocen a Toño Juaristi sabemos que el jamás ha tenido la necesidad de defraudar a nadie, de cometer ilícito alguno o mucho menos vivir a costa del despojo.

Toño quien estuvo al frente del PRI municipal no solo se dedico en cuerpo y alma a cuidar al partido de sus amores si no que además se dedico a sembrar lealtad y partidismo entre la sociedad Fronterense quienes lo aprecian y le guardan harto cariño.

El de Doña Chelito y Don Toño ve y aguanta callado las infamias y mentiras que le profieren algunos adversarios políticos a quienes, conociendo lo bien, el les regreso bendiciones, sabedor que la vida pone a cada quien en su lugar.

Toño tiene futuro político dentro del partido que lo ha visto crecer desde su adolescencia y creanmelo el día que se anime a participar de nuevo llegará a dónde se proonga, pues la gente le quiere y le quiere bien.

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Al reiterar el compromiso de su Administración con la preservación del medio ambiente, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó junto al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, 6 camiones recolectores de basura, una barredora y 5 cajas compactadoras, a Servicios Públicos del Municipio, con un valor superior a 22 millones de pesos.

Reconoció al servicio de recolección de basura de Saltillo como uno de los mejores del País, y destacó la educación ambiental y acciones que permiten proteger el medio ambiente, así como incentivar el desarrollo industrial con servicios públicos de calidad y un manejo adecuado del impacto ambiental y de los residuos.

El Mandatario Estatal resaltó que este municipio, La Región Laguna y Piedras Negras, siguen conservando su estatus de lugares seguros, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).