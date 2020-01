PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

NOMBRA MARS A NUEVA SECRETARIA DE SEGURIDAD DE COAHUILA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó el nombramiento como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a Sonia Villarreal Pérez, quien tiene el compromiso de continuar con las estrategias de seguridad y conservar a Coahuila como una de las entidades más seguras de México.

“El día de hoy por la mañana tuve a bien nombrar a la licenciada Sonia Villarreal Pérez como nueva Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Coahuila, en sustitución del Maestro José Luis Pliego Corona, quien en las próximas horas detallará los motivos de su renuncia al cargo”, declaró el Mandatario estatal.

“Sonia Villarreal Pérez tiene la instrucción de seguir implementando la estrategia que desde el Gobierno y desde el Plan Estatal de Desarrollo hemos concebido como una de las prioridades de mi Gobierno, entre las cuales seguiremos impulsando que en cada una de las cinco regiones de la entidad se puedan complementar las capacidades que requiere la propia Secretaría, además de la inversión necesaria”, puntualizó.

DE MAL GUSTO

Una broma de muy pésimo gusto le jugaron hace unos días al ex alcalde sambonense Oscar Flores Lugo “la pólvora” para sus amigos.

Resulta que una mente bastante traviesa se le ocurrió (aunque dice le ordenaron) decir que había presenciado el secuestro o “levantón” de la Pólvora lo cual causo en un dos por tres un verdadero mar de dimes y diretes.

No pasó ni una hora y la falsa noticia ya había dado vuelta en redes sociales y hasta el ex de secretario de Seguridad de Coahuila José Luis Pliego Corona movilizó a sus agentes en el centro de Coahuila para que investigarán los dichos.

Afortunadamente en unos minutos los agentes Estatales ubicaron a la Pólvora quien estaba presenciado la final de una liga llanera de béisbol en su natal San Buena y su celular lo tenían sin pila, por eso jamás contesta y ni por enterado se dio de su “secuestro”.

Dentro de toda la vorágine de chismes y rumores el ex alcalde pudo comprobar que aún tiene mucha patria entre sus huestes pues en menos de dos horas se movilizaron por todos los medios posibles para buscarlo y alertar a las corporaciones policiacas. Para su ubicación, esto, aunque les duela a muchos habla de su buena relación con la ciudadanía que se preocupó por él.

