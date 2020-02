PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

SE REÚNEN MARS Y GRUPO DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CIUDADES SEGURAS PARA PERIODISTAS Y DEFENSORES

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó hoy la primera reunión del año con periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en Coahuila, llegando a determinantes acuerdos, como integrar a periodistas al Grupo de Trabajo para la implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos.

El Gobernador fue enfático en que sólo con la participación activa y directa de todos los sectores es que Coahuila puede cumplir con los ciudadanos en cuanto a políticas públicas que alinean el desarrollo económico y personal basado en el respeto integral de los derechos.

“Hoy tomamos determinaciones importantes en la construcción e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos: era necesario ya que también periodistas se sumarán a estas tareas de implementación”, expresó.

DESBANDADA

No se los motivos, pero gente que dice le sabe al tema y le sabe muy bien, aseguran que dentro de la Asociación de Servidores Públicos Priistas de esta región las cosas no andan así que digamos, muyyyy bien.

Cuentan y dicen que la encargada de esta región de dicha está Asociación tricolor está dejando muchos vidrios en el suelo y muchos socios se están quedando con raspones y una que otra herida.

Según algunos susodichos los tratos y las formas, pero sobre todo las exigencias no son en términos fraternales más bien se exige y hasta se adopta una pose de ‘Doña’ que muchos no soportan y esas actitudes lejos de unir siempre, pero siempre, terminan dividiendo.

La mayor parte de los presentes a esas reuniones siempre salen con cajas desempleadas pues dicen que para todo hay forma, pero tal parece olvidarse de ellos la “líder” quien se olvida que en la forma de pedir está el dar y eso que lleva dos derrotas y no aprende.

Lo más interesante aquí es que algunos funcionarios están esperando ver al líder estatal Chema Frausto para poner el grito en cielo pues dicen que tienen bien definidos sus roles y compromisos políticos, pero son las formas de pedirlo las que lastiman y ofenden.

COAHUILA TRABAJA EN REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), trabajará de manera coordinada con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC) para buscar soluciones a familias que se ubican asentadas en predios a orillas de las vías del ferrocarril en la Región Centro.

Javier González González, coordinador regional de CERTTURC, detalló que por medio del titular de SEVOT, Jericó Abramo Maso, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha pedido se avoquen a buscar una salida que permita dar tranquilidad del patrimonio que por años han logrado edificar.

“En el caso de la Región Centro se tienen casos de municipios como Frontera, Castaños y Cuatro Ciénegas en el área del Ferrocarril, donde hay bastantes familias que están en el aire o en espera de que se pueda regularizar. Confiamos en corto plazo lograr una negociación con Ferrocarriles”, expresó.