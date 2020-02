PUBLICIDAD

POR: MANUEL DURÁN FLORES

COLMILLO

Quien tiene ya por completo la responsabilidad política de la laguna entera es el profesor oriundo de Tamaulipas pero adoptado por los Coahuilenses Samuel Rodríguez.

El también legislador con licencia quien es la mano del Gobernador en aquella zona tiene hoy todas las canicas en la mano con la inminente candidatura de Lalo Olmos líder del PRI Torreón quien aspirar ser Legislador lo local.

El buen Samuel es un viejo lobo de mar y además un soldado del PRI y del gobierno lo cual le ha valido para hacerse de muchos amigos y de un colmillo bastante afilado.

DESBANDADA

No sé los motivos pero gente que dice le sabe al tema y le sabe muy bien aseguran que dentro de la Asociación de Servidores Públicos Priistas de esta región las cosas no andan así que digamos, muyyyy bien.

Cuentan y dicen que la encargada de esta región de dicha está Asociación tricolor está dejando muchos vidrios en el suelo y muchos socios se están quedando con raspones y una que otra herida.

Según algunos susodichos los tratos y las formas pero sobre todo las exigencias no son en términos fraternales más bien se exije y hasta se adopta una pose de Doña que muchos no soportan y esas actitudes lejos de unir siempre pero siempre terminan dividiendo.

La mayor parte de los presentes a esas reuniones siempre salen con cajas desempleadas pues dicen que para todo hay forma pero tal parece olvidarse de ellos la “líder” quien se olvida que en la forma de pedir está el dar y eso que lleva dos derrotas y no aprende.

Lo más interesante aquí es que algunos funcionarios están esperando ver al líder estatal Chema Frausto para poner el grito en cielo pues dicen que tienen bien definidos sus roles y compromisos políticos pero son las formas de pedirlo las que lastiman y ofenden.

COAHUILA TRABAJA EN REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), trabajará de manera coordinada con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC) para buscar soluciones a familias que se ubican asentadas en predios a orillas de las vías del ferrocarril en la Región Centro.

Javier González González, coordinador regional de CERTTURC, detalló que por medio del titular de SEVOT, Jericó Abramo Maso, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha pedido se avoquen a buscar una salida que permita dar tranquilidad del patrimonio que por años han logrado edificar.

“En el caso de la Región Centro se tienen casos de municipios como Frontera, Castaños y Cuatro Ciénegas en el área del Ferrocarril, donde hay bastantes familias que están en el aire o en espera de que se pueda regularizar. Confiamos en corto plazo lograr una negociación con Ferrocarriles”, expresó.

AYUDA A MUJERES

A la fecha más de 3,400 créditos se han entregado en Coahuila a mujeres emprendedoras que buscan fortalecer sus negocios, y para este año el Instituto Coahuilense de las Mujeres ya está llevando a cabo la difusión sobre los requisitos necesarios para obtener estos micro créditos a través del programa “Financiera Mujeres Fuertes”, implementado por el gobernador Miguel Riquelme Solís. Katy Salinas Pérez, titular del Instituto, apuntó que el trámite es muy sencillo, sólo se necesita copia de identificación oficial, copia de un comprobante de domicilio y conformar grupos de 12 o más mujeres que se conozcan entre sí. Se les brinda orientación, asesoría y se les acompaña durante el proceso que comienzan con un crédito de entre 2 mil 500 a 6 mil pesos cada una, y el monto se va incrementando conforme avanza el grupo en cada ciclo en el que participen.

