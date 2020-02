PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

HUMO BLANCO

Todo parece indicar que el tan ansiado humo blanco de la capilla priista ha salido y con él la lista final de quienes serán sus abanderados de cara a las elecciones locales en dónde se habrán de elegir las ciruelas en el palacio Legislativo de Coss.

Con lo que respecta a Monclova que son los distritos 5 y 6 en dónde por fin ya hubo decisión final si no la mejor, si la que el que decide aprobó.

Por el distrito 6 está ya más que palomeado el Notario Público Ricardo López Campos quien tiene en su haber dos diputaciones ganadas sin problema alguno y que le verdad sea dicha le tocó un distrito muy pero muy a modo.

En el distrito 5 el más populoso le tocará a Lupe Oyervides sacar la casta por los priistas y buscar la nominación y ser ahora sí y luego de dos estrepitosas derrotas diputada local.

Ausente durante algún tiempo por apoyar a su hijo y haciendo real el dicho de que “la sangre llama” Ricardo López Campos regresará sin duda por tercera ocasión al Palacio de Coss en donde ya sabe al revés y al derecho las formas y cánones de los diputados locales.

Sus dos triunfos anteriores en dónde fue no solo planta de ornato si no un legislador productivo es garantía de un buen servicio.

Basados en encuestas que dicen le dan preferencia sobre otros candidatos (sin haber aún) el que decide las candidaturas le da preferencia a Lupe quien parece olvidar que esas mismas preferencias, números y encuestas estaban a su favor cuando perdió en sus dos últimas participaciones.

Lupe en desde ya tendrá que olvidarse de andar codeándose con la crema y nata del turismo (aunque en realidad no vimos nada concreto) para ensuciarse de nuevo los zapatos en colonias populares y con lideresas a las cuales tendrá que volver a convencer a quienes después de su última de sus dos derrotas dejo plantadas y olvidadas.

HUGO ACELERADO

A pesar de que el joven mentor pero viejo lobo de mar Hugo Lozano oriundo de San Buena se cansa de decirle a todo mundo que no quiere nada con la política, nadie le cree.

Y es que el joven maestro quien es encargado de programas estatales ahora SEDESO tiene sus ojos bien puestos en la silla que hoy tiene Gladys Ayala.

Hugo Lozano dicen anda del tingo al tango buscando lideresas y gente representativa de la hermosa San Buena y así como no queriendo les deja entrever sus aspiraciones.

Nadie puede negar que tiene trabajo político buen hecho aunque su juventud puede ser para muchos un síntoma de que la gente no le confíe pues bueno es sin duda pero su corta edad está complicándole un poco su futuro, será para después ? Conste, es pregunta.

INICIA EN PIEDRAS NEGRAS ENTREGA DE PROGRAMA ‘BANCO DE MATERIALES’

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado (SIDS) inició la primera etapa del programa “Banco de Materiales”, en el que en 2019 participaron más de 350 familias de Piedras Negras.

Guillermo Ruiz Guerra, delegado de SIDS en esta frontera, expresó que es interés del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís apoyar la economía de los coahuilenses a través de programas como “Banco de Materiales”, con el que se puede adquirir de 5 a 10 bultos de cemento a un precio de 135 pesos, por debajo del que se oferta en los establecimientos comerciales.

Invitó a la población a acudir a las oficinas de la dependencia, donde se les solicitará copia de su credencial de elector y comprobante de domicilio para entregarles el vale correspondiente, que presentarán en la empresa Construrama Cheché, donde adquirirán el producto que les será entregado a la brevedad.

Especificó que las familias tendrán un tiempo determinado para recoger el producto adquirido.