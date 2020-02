PUBLICIDAD

POR: MANUEL DURÁN FLORES

CELEBRA CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN TORREÓN COMITÉ TÉCNICO

El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila (CJEM) llevó a cabo la Sesión XIII del Comité Técnico y de Seguimiento, mecanismo de control, evaluación y rendición de cuentas, que tiene como objetivo transparentar las actividades que se llevan a cabo en esta institución, así como también el conjuntar esfuerzos con la sociedad civil y la Administración Pública.

Martha Esther Rodríguez Romero, coordinadora regional del Centro en Torreón, dijo que se tiene por objeto coordinar, articular y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, las acciones, programas y servicios dirigidos a las mujeres víctimas de delito, violencia o de violación a sus derechos.

Rodríguez Romero informó a las y los representantes de las instituciones sobre las actividades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres por razón de género, llevadas a cabo durante el cuarto trimestre de 2019.

LAS CONDUCTAS ILÍCITAS SON DE LAS PERSONAS,NO DE LAS INSTITUCIONES: ALEJANDRO MORENO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desligó al instituto político de la conducta que se le atribuye a Emilio Lozoya Austin, ex director general de PEMEX detenido en España, y afirmó que “quien comete un delito tiene que enfrentar la ley”, al tiempo que, afirmó, quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos, y no las instituciones.

Señaló que en el PRI “lo que queremos es que ni se judicialice la política, ni que se politice la justicia”. Y, agregó, “si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero que tenga un procedimiento apegado a derecho”.

Indicó que “si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político, que es el nuestro, que pretenda golpear o lastimar a nuestro partido”.

Al dar a conocer su postura en torno a la detención del ex funcionario, dijo que el PRI no puede asumir una posición de responsabilidad ante los hechos de los que se le acusan, “cuando hay conductas personales”.

Además, puntualizó que “nosotros no podemos ser abogados” de quienes son acusados de alguna actividad o conducta ilícita. Será un juez quien determine si hay responsabilidad o no”, dijo.

Participa como Ponente en el “Encuentro Nacional de Computación 2020”

La Universidad Autónoma de Coahuila convoca a investigadores, profesores y estudiantes de las distintas áreas de la computación a participar como ponentes en el “Encuentro Nacional de Computación 2020”, que se celebrará del 12 al 14 de mayo, en la Infoteca de Ciudad Universitaria de Arteaga.

El encuentro es organizado por el Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas (CIMA) y la Facultad de Sistemas de la UAdeC, en colaboración con la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación (SMCC).

El objetivo de la convocatoria es identificar e integrar las diversas comunidades científicas de la computación con presencia en México, para la presentación de ponencias durante el evento.

El evento contempla ocho sesiones de trabajo, conferencias, tutoriales, consorcio doctoral y actividades estudiantiles relacionadas con los siguientes ejes temáticos: métodos, algoritmos y aplicación, ciberseguridad y criptografía, aplicación de cómputo suave y analítica de datos.

