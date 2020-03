PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

SEGURIDAD ES PRIORITARIA PARA COAHUILA; ENTREGA MARS 3 PATRULLAS A FRANCISCO I. MADERO

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó 3 patrullas al Municipio de Francisco I. Madero.

Dijo que le da gusto estar de gira por esta región y esto le obliga a seguir viendo por resolver la problemática de esta zona.

El Mandatario estatal entregó a Lizeth Guadalupe Sánchez Ramírez, William Soto Coronado y José Luis Sánchez de León, oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las llaves de las 3 patrullas.

Advirtió que en unos días más inicia la perforación de 5 pozos para beneficiar a la Comarca Lagunera.

“Habrá uno que beneficie a Madero, pues son parte de los compromisos con esta franja”, dijo.

Riquelme Solís insistió que la seguridad es primordial para que Coahuila siga avanzando con paso firme y a esto le seguirá apostando el resto de su Administración.

CON MANO CALIENTE

Quien anda más que calenturiento en su papel de candidato es el ex regidor priista y ex tesorero de Cuatro Ciénegas Antonio Cantú quien un día sí y otro también sale en su pose de candidato “buena onda” saludando y abrazando a quien se deje y a quien no también.

Pero ojo mucho cuidado debe de tener Toño Cantú pues sus malquerientes que créanmelo no son pocos están documentando todos y cada uno de sus pasos pues dicen que anda con la billetera más que repleta y lista para andar desde ya soltando billetes y regalitos lo cual puede ser causal de una amonestación por parte de la autoridad electoral por estar derrochando recursos de procedencia no explícita.

Y es que aseguran que Toño Cantú quien aspirar a ser diputado por el PAN en el cuarto distrito se apersonó ya en algunas colonias del bello y mágico pueblo de Cuatro Ciénegas en dónde regaló además de despensas algunas bicicletas a niños u jóvenes lo cual dicen hay ya pruebas que usarán en su contra en tiempo y forma.

Y lo peor hace unos días el mismo Toño posteó en sus redes sociales la entrega de una playera a un joven de la localidad a quien le apodan el “diablito” con la imagen del diablo de la famosa Lotería lo cual es un noble gesto, aunque debería saber que en política está prohibido hacer cosas malas que parecen buenas.

TIANGUIS AGROPECUARIO

Como chapulín en alfalfa andaba el alcalde de Monclova Alfredo Paredes en la inauguración de la primer puesta en marcha del Tianguis Agropecuario evento del cual fue anfitrión y la verdad sea dicha fue todo un éxito.

El evento concentró a decenas de hombres del campo los cuales tuvieron la oportunidad de vender, comprar e Intercambiar productos, enceres, maquinaria, animales, semillas y hasta poder de primera mano ver tractores y equipo de alta tecnología para sus quehaceres en el campo de esta región.

El alcalde monclovense quien fue anfitrión de este evento se apersonó desde muy temprano en dicho lugar y recorrió de lado a lado los stands asegurándose de que todo estuviera en orden.

Los señores de sombrero llegaron y pudieron disfrutar de un evento hecho y derecho en el cual se contó con música en vivo y gente que orientaba a todo mundo sobre sus necesidades primordiales lo cual causó mucho gusto entre los asistentes, al final dimos cuenta de cómo el sector rural es tomado en cuenta.