POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

TEJIENDO FINO

Quien está demostrando que le sabe y de sobra pues ha sido dos veces diputado por la vía del Nockout es Ricardo López Campos quien sigue tejiendo de forma fina y segura.

Sabedor que hay lugares o municipios es los que debes operar con grupos grupitos y grupitos se está dando a la tarea un día si y otro también de darles el tiempo necesario a todos y cada unos de los liderazgos que hay en su distrito.

El buen Richard se sentó por ejemplo a desayunar y grillar largo y tendido el jueves pasado con el ex dirigente del PRI en la rielera ciudad de Frontera es decir Antonio Juatisti quien se hizo acompañar del líder del Movimiento Territorial de esa ciudad Moy Así con quienes desayuno un rico cortadillo y machacado con tortillas tamaño jumbo recién hechas, dónde más pues en Ricos Tacos del amigo Barajas.

Los tres grillos le dieron tienda suelta no solo a los guisos si no además a los compromisos políticos para apoyar la candidatura de López Campos a quien el PRI no le pidieron apoyado mejor al designar como su suplente a Rolando González actual presidente del PRI en Castaños quien goza de una excelente reputación y cariño entre la comunidad de ejidos y de la cabecera Municipal, Castaños en dónde goza de mucho apoyo y simpatía, en suma va en caballo de Hacienda el bien Ricardo.

ENCABEZA MARS EN LA LAGUNA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer en esta ciudad.

Ahí entregó un reconocimiento a Ariadne Lamont Martínez por sus 25 años de defensa de los derechos de la mujer. Ella es la Vocera de la Red de Mujeres de La Laguna.

El titular del Poder Ejecutivo en Coahuila agradeció la invitación a este evento, donde señaló que son políticas de Estado la defensa y protección de los derechos de la mujer.

Así como el impulso a su pleno desarrollo en el ámbito de su elección y la erradicación de toda forma de violencia o discriminación que atente contra su integridad física o emocional.

“Ciudadanía y autoridades no podemos permitir que la mujer sea discriminada en su trabajo, violentada en las calles o los espacios públicos”, sentenció.

“Como Gobernador de Coahuila reitero mi firme compromiso de seguir trabajando para lograrlo,q y mi total apoyo a todas las trabajadoras del Gobierno Estatal que participen en el movimiento del próximo 9 de marzo”.

CAPACITACIÓN UAC

La Universidad Autónoma de Coahuila fue reconocida recientemente por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), como una institución certificadora y evaluadora de competencias, siendo la única del país, que puede a la vez, certificar, capacitar y evaluar competencias, por lo que docentes recibieron una capacitación para ser evaluadores y certificadores de terceros.

Un Organismo Certificador tiene la capacidad de certificar las competencias de las personas, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa autorización del Conocer, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.

En la Infoteca Campus Arteaga se dieron cita 17 maestros de la máxima casa de estudios, quienes recibieron un curso por parte del profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón, José Serrano González, quien expresó que el curso es una introducción para que los docentes conozcan que implica el ser evaluadores y certificadores.

