POR: MANUEL DURÁN FLORES

NI UNA MÁS

Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo.

Las mujeres asesinadas no llegan a clases.

Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas hijos.

Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper.

Las mujeres asesinadas no van al cine.

Las mujeres asesinadas no salen por un café.

Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias.

Las mujeres asesinadas no van a pasear.

Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publican en redes sociales.

Las mujeres asesinadas no salen a correr, al gym ni a entrenar.

Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas.

Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro. Están botadas en un canal, en una barranca o al lado de una carretera.

La manera de apoyar el movimiento radica en el paro de actividades porque las mujeres asesinadas YA NO ESTÁN.

FORTALECE TURISMO COAHUILA VINCULACIÓN CON CADENA DE VALOR

En gira de trabajo por La Laguna, la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Azucena Ramos Ramos, se reunió con representantes de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, OCV y cámaras empresariales, ante quienes reiteró el compromiso de continuar trabajando en equipo y de consolidar el turismo en Coahuila.

En el encuentro, que se llevó a cabo en días pasados en el Centro de Convenciones de Torreón, la titular de SECTUR Coahuila destacó el dinamismo que hay en La Laguna en materia económica y turística, lo que refleja la importancia de esta región en esta industria.

Explicó que el turismo vive una gran etapa en nuestra entidad y así se seguirá avanzando por esa ruta para fortalecerlo.

“Vamos a proseguir con la labor estrecha e institucional con los alcaldes, con la cadena de valor y con la Iniciativa Privada para hacer crecer el turismo y atraer más eventos a la entidad”, comentó.

