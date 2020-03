PUBLICIDAD

POR: MANUEL DURÁN FLORES

CONSTATA MARS AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís visitó este día las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Torreón, donde constató los avances que se tienen en la remodelación de este centro, así como en la instalación del nuevo Sistema de Video Vigilancia.

En esta visita, el Mandatario estatal fue informado que el edificio que alberga el C4 se encuentra en más del 80 por ciento en los avances de su remodelación.

Mientras que en el Sistema de Video Vigilancia, en Torreón, ya se instalaron 426 cámaras, de las cuales más del 80 por ciento está en la fase de programación y serán enlazadas al C4.

A nivel estatal, este Sistema de Video Vigilancia está en un 98 por ciento de la instalación de las más de mil 300 cámaras de alta tecnología y resolución, con las que se podrá hacer el reconocimiento facial y de placas de vehículos.

Miguel Riquelme recordó que este nuevo e innovador sistema de seguridad que se implementa en Coahuila trabajará de manera coordinada con las Policías Municipales, Policía Estatal, Protección Civil, Policía Especializada, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y cuerpos de emergencias.

LE SACO AL BULTO

Quien se dió cuenta, y muy a tiempo de que de plano no trae “ni sal pal aguacate’ fue el “higadito” Roberto Elizondo quien sabe que no tiene presencia ni en su casa.

Roberto “Comales” quien vio sus mejores momentos junto al ex Gobernador Humberto Moreira quien para apaciguar sus ansias novilleras pretendiendo ser alcalde conformándose con una regiduría misma que le dió a si hermano Carlos supo que jamás ha tenido ningún avance de popularidad ahora en Morena dónde por fin tuvo el valor de no registrarse.

El oriundo de Hidalgo Nuevo León quien apostaba por una candidatura que le daría el Senador Armando Guadiana constató que ni el mismo Guadiana tiene ninguna voz, menos voto en las decisiones dentro de Morena partido en dónde senador es un cero a la izquierda.

POR EL MISMO RUMBO

Los que no cantan tan mal las rancheras son el bigote Perdedor Toño Ballesteros quien no conoce el triunfo en las urnas y ahora ya se registro para ser candidato al igual que otro panista fracasado Guillermo González Felan quien se registro como aspirante a Diputado por Morena.

Guillermo González Felan quien cobraba como director de fomento agropecuario del ayuntamiento panista de Monclova se registró ayer.

Atrás quedaron aquellos días en que abrazado de Memo Anaya buscaba afanosamente ser tomado en cuenta para ser candidato a lo que sea, pero bueno eso es otra historia.

