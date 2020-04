PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

COAHUILA SIGUE CON SUS OBRAS EN LAS 5 REGIONES, PESE AL COVID-19: MARS

Las diversas obras públicas que el Gobierno de Coahuila realiza actualmente en las 5 regiones de la entidad seguirán su proceso y no se suspenderán.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que al día de hoy se realiza la supervisión correspondiente para que los trabajadores realicen sus actividades respetando las medidas de prevención y control enmarcadas dentro del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19.

“Por lo tanto esos empleos se van a mantener y la Secretaría de Salud está al pendiente de que laboren protegidos de acuerdo con las recientes disposiciones, en el sentido de que se utilice el tapabocas en forma obligatoria y gel antibacterial”, dijo.

Advirtió que, pese a que las actividades relacionadas a la producción del cemento en algunas empresas nacionales están restringidas, esto no significará una afectación para dichas obras, pues las firmas son responsables y les abastecieron del suficiente material.

En caso de que estas productoras y otros materiales como el acero tengan alguna variación en sus operaciones y esto llegara a mermar las acciones de la Administración Estatal en este tema, las daría a conocer en su momento.

A CÓMO DE LUGAR

Quien no pierde pisada, ni tiempo es Gerardo Oyervides empresario que trae cuerda suficiente para seguir alimentando sus ansias por ser alcalde de Ciudad Frontera.

No hay evento chiquito o grande político, social o religioso sin que el joven empresario hace acto de presencia para poder así acrecentar su clientela política la cual dicen le da la suave pero no entra de lleno en las huestes priistas quienes lo reciben sí, pero no lo aceptan.

Fue este fin de semana cuando Gerardo Oyervides y su joven esposa donaron a la clínica del IMSS de Ciudad Frontera una gran cantidad de enseres que son de gran prioridad en estos momentos de pandemia, en suma, sigue picando piedra.

MODIFICA UAdeC CALENDARIO

Con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la extensión de la cuarentena al 30 de abril en el país, la Universidad Autónoma de Coahuila modifica su calendario escolar en las fechas de exámenes de admisión, ordinarios y extraordinarios, así como el inicio y conclusión de clases para los meses de abril a agosto de 2020.

El director de Asuntos Académicos de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, informó que se vio la necesidad de hacer cambios en el calendario escolar del presente semestre, validado por la Dirección General de Educación Superior de la SEP Federal y de la Dirección General de Profesiones, con el objetivo de proteger el semestre y no afectar al próximo.

“Queremos contribuir en lo más que se pueda para que los universitarios continúen con sus estudios, porque sabemos que siguen con las actividades de las plataformas a distancia, pero a algunos se les es difícil acceder a las cuestiones digitales, por ello se amplían fechas de clases, y sobre todo la reprogramación de los exámenes de admisión calendarizados para mayo, y que ahora serán en el mes de julio”, puntualizó Pimentel Martínez.

Las modificaciones sobre el examen de admisión que originalmente serían el 9 y 23 de mayo, se cambiaron y serán para licenciatura y posgrado el 4 de julio y para bachillerato el 11 de julio; afirmó que se encuentran en contacto constante con el proveedor del Ceneval para encontrar la mejor forma de la aplicación, para garantizar la seguridad y salud de los aspirantes a la Autónoma de Coahuila.

