POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

COAHUILA ES EJEMPLO NACIONAL EN LUCHA CONTRA COVID-19: ZOÉ ROBLEDO TRAS ACUERDOS CON MARS

El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, agradeció el gran trabajo de coordinación de Coahuila contra el COVID-19, estrategia encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Lo anterior, durante la reunión que tuvo el funcionario federal con el gobernador de Coahuila en donde se estableció un plan de trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia a través del fortalecimiento de las clínicas del Seguro Social de la entidad.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, subrayó que tras la reunión con el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se acordó, entre otros puntos, cerrar la comunicación entre los servicios de Urgencias de las Torres A y B del Hospital General de Zona No.7.

Precisó que la Torre A continuará con la atención a pacientes hospitalizados y a aquellos que reciben quimioterapia o hemodiálisis, esto con el fin de no suspender su tratamiento. En tanto, la Torre B seguirá creciendo en cuanto a capacidad para dar mayor cobertura a pacientes con COVID-19.

NO PIERDE PISADA

Aunque legalmente no hay aún fecha para las elecciones en Coahuila para la renovación del Congreso local hay candidatos que observando las reglas para evitar contagios siguen vigentes en sus huestes.

Una de esas candidatas es la del PRI Lupita Oyervides quien implementó pláticas entre amigos con Susana, si su sana distancia y lo hace en pláticas a través de teléfonos con sus más cercanos colaboradores.

La guapa monclovense no pierde tiempo y gana terrenos y con la modalidad de llamadas grupales la priista no deja de tener Presencia entre sus seguidores y está solo en espera de la fecha oficial de los comicios.

Oyervides Valdez ha sido cautelosa en el tema de la pandemia y aunque no quiere que se publicite el tema para evitar malos comentarios ha hecho discreta presencia en colonias populares en donde ha donado cientos y cientos de cubre bocas así como litros y litros de gel antibacterial así como otros enseres de la canasta básica, bien por ella.

ONU MUJERES Y COAHUILA TRABAJAN EN GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Con el objetivo de implementar acciones que conlleven a lograr el empoderamiento económico, reconociendo de sus derechos y el acceso a la justicia, el Gobierno del Estado de Coahuila continúa trabajando bajo un esquema de cero tolerancias a la violencia contra las mujeres y niñas.

Al respecto, Katy Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, señaló que bajo esta tesitura que ha implantado desde el inicio de su Gobierno Miguel Ángel Riquelme Solís se han realizado acciones para la erradicación de la violencia por razones de género.

Es por ello que se trabaja de manera conjunta con organismos internacionales (como ONU Mujeres México) y organismos estatales y federales de mujeres empresarias. La colaboración es estrecha con organizaciones de la sociedad civil, en este contexto con la Red de Mujeres de la Laguna, con quienes se continúa con la implementación de acciones en el marco del Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Estado de Coahuila.

Señaló que en la coordinación con el equipo de ONU Mujeres México se realizan reuniones virtuales de trabajo con los siguientes puntos: en primera instancia, con las cámaras de comercio del Estado y la Federación en la presentación de los objetivos y alcances del Diagnóstico sobre Participación Económica de las Mujeres, brecha salarial y los cuidados en Coahuila.

