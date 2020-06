PUBLICIDAD

Por:Manuel Durán Flores

DEBE MÉXICO DEFINIR SU POSTURA EN VISITA DE AMLO A ESTADOS UNIDOS: MARS

Con la integración de Chihuahua a las Reuniones Interestatales Covid-19, los 9 gobernadores que participaron en esta reunión se solidarizaron con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego del atentado que sufrió su Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a manos de un grupo del crimen organizado.

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, se ausentó en esta ocasión por motivos de agenda, pero los gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Rodriguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José́ Rosas Aispuro Torres, de Durango; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y Javier Corral Jurado, de Chihuahua, condenaron los cobardes hechos ocurridos en la Capital del País.

Miguel Riquelme, al opinar sobre la posible visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, en Estados Unidos, comentó que el diálogo directo entre el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador podría ser muy productivo si se aprovecha para aclarar qué sí y qué no pueden esperar los inversionistas del sector energético.

“Como Gobernador de Coahuila, Estado que recibe cada año millones de dólares en inversión extranjera, después de visitar países de Asia, así como Canadá y otros que han invertido y que han confiado en nuestra entidad, tengo claro que la confianza es clave para atraer inversión y generar empleos”, aseguró Riquelme Solis.

CIRCO, MAROMA Y MUCHO TEATRO

Quien en su protagónico afán por querer volver a ser alcalde de Saltillo, Jerico Abramo Masso ha perdido la noción geográfica y piensa que todo terreno que pisa es Saltillo.

Ayer el secretario de no sé cuántas yerbas, llegó a cumplir la encomienda del Gobernador Miguel Ángel Riquelme de entregar en sus casas escrituras a un grupo de beneficiarios.

Tarde, encarrerado, con un discurso, bueno ni eso, con unas palabras que sólo el entendió Jerico dejó a más de 20 personas con la mano tendida y esperando hablar con el pero el, con su mente en la silla que hoy tiene Manolo Jiménez así como llegó se fue.

Si no fuera por el alcalde de Frontera Florencio Siller el evento hubiera estado peor, es más ni el patiño preferido de Jerico, Miguel Ángel Leal quien también anda en la nube supo a que vino a esta es región, Patéticos en verdad.

NO PIERDAS TIEMPO

Ayer por la mañana publique el caso del padre de una amiga mía quien Falleció a los 5 minutos de haber entrado a la clínica 7 del IMSS con todos los síntomas del Covid-19.

Lamentablemente tenía días con achaques los cuales se agravaron desde temprana hora de ayer, tenía casi dos horas buscando hospital evitando ir a urgencias del IMSS (área Covid) pues temía ser infectado.

Nadie lo atendió, y cuando se decidió ir al IMSS más que por gusto por la urgencia, llego a la clínica 7 pero ya era demasiado tarde.

Ayer mismo en ciudad Acuña un caso similar por sacarle la vuelta al IMSS que aunque no nos guste o aceptemos es el único hospital con capacidad para atender a esos casos, un joven padre de familia perdió la vida por eso mismo.

Hace una hora una ex compañera reportera me habló asustada para decirme que traía mucha fiebre y no podía respirar, le recomendé ir con rapidez al área Covid del IMSS clínica 7 (urgencias) que no perdiera tiempo, hable con amigos del IMSS y se Comprometieron a esperarla en la puerta y darle atención oportuna , una hora más tarde le llamó y angustiada me dice que en un hospital privado la sentaron para ver si podían atenderla, aún es hora que sigue en espera…

El tiempo es ORO en estos casos, no lo pierdas y vete directo al área Covid del IMSS ahí te atenderán.