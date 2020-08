PUBLICIDAD

Por: Manuel Durán Flores

EN COAHUILA ENALTECEMOS EL LEGADO IMBORRABLE QUE NUESTROS HÉROES HAN DEJADO A LAS Y LOS MEXICANOS: MARS

En el que fue el primer acto cultural presencial del Gobierno de Coahuila después del inicio de la pandemia, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la ceremonia de Cancelación del Timbre Postal Conmemorativo del Centenario del Aniversario Luctuoso de Venustiano Carranza.

Con la presencia de Salma Leticia Jalife Villalón, subsecretaria federal de Comunicaciones y Transportes; Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y cultural de México, así como de Emilia Janetti Díaz, Directora General de Servicios Postales Mexicanos, Riquelme Solís expresó el orgullo de los coahuilenses porque la emblemática imagen alusiva al centenario luctuoso de El Barón de Cuatro Ciénegas sea parte de los timbres nacionales.

“En estos momentos de crisis nacional y mundial, confirmamos la importancia capital que poseen la cultura y las artes como elementos esenciales del desarrollo humano y del fortalecimiento personal en los entornos privados y en los círculos familiares”, mencionó el Mandatario estatal.

Riquelme Solís recordó el importante papel que desempeñó Venustiano Carranza en la gran tarea de recuperar la legalidad en el País, encomienda que acabó por costarle la vida.

CLAUSURAN OXXO POR VIOLAR DISPOSICIONES

La irresponsabilidad de la gente que no cumple con las medidas de prevención, es la que está provocando que el número de contagios se incremente diariamente en todo el mundo, porque están creando las condiciones ideales para que el Coronavirus ingrese en las personas, tal es el caso de uno de los empleados del Oxxo, que se ubica a un costado de conocido centro comercial al norte de la ciudad, que laboraba sin usar cubrebocas.

El alcalde Alfredo Paredes López, ha señalado en más de una ocasión, que es necesario que todos los ciudadanos debemos unirnos al reto de usar cubrebocas, para salir lo más pronto posible de esta pandemia, sin embargo hay personas que no se dan cuenta del problema que pueden causar, al hacer caso omiso de los protocolos marcados por el Subcomité de Salud de la Región Centro.

Ante esta falta de interés por parte de los encargados de tiendas de conveniencia, para que vigilar que los empleados cumplan con las medidas preventivas para protegerse del Covid 19; el departamento de Ecología Municipal, a cargo de Gerardo Flores, clausuró el establecimiento, y aplicó una sanción económica, por el desacato a un decreto estatal que obliga a usar el cubrebocas.

El esfuerzo de las autoridades por reducir el número de contagios es bueno, pero no se pueden tener mejores resultados, si los ciudadanos no cooperan, desafortunadamente muchos de los que antes no utilizaban el cubrebocas, se convencieron de usarlo, al registrase la pérdida de un ser querido, tras ser contagiado con el Covid de la 19.

MAESTRÍAS UAC

A los interesados en cursar la Maestría en Matemática Educativa que ofrece la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se les informa que tienen hasta el 4 de septiembre de 2020 para realizar su registro en la página www.admisiones.uadec.mx, así como para la entrega de documentación.

El programa reconocido dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT está dirigido a profesores de matemáticas y de física de los niveles de Educación Básica, Medio Superior y Superior, egresados de Licenciaturas en Matemática, Ingeniería Física, Educación, Escuelas Normales, e ingenierías afines al programa.

La maestría tiene como objetivo formar a los estudiantes en un alto nivel en los aspectos más relevantes y contemporáneos del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la instrucción teórica práctica con la implementación y uso de diversas técnicas de aprendizaje.