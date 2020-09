PUBLICIDAD

Por: Manuel Durán Flores

DARÁ ALIANZA FEDERALISTA SU POSICIONAMIENTO ANTE PAQUETE ECONÓMICO 2021: MARS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que en su próxima reunión, la Alianza Federalista dará su posicionamiento ante el Paquete Económico presentado por el Ejecutivo Federal para el 2021.

El encuentro entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato será el próximo miércoles 23 de septiembre.

El Mandatario estatal de Coahuila apuntó que cada gobernador expondrá la realidad del presupuesto y las restricciones de las que serán objeto derivado de la falta de recursos.

“La gente tiene que saber cuáles carreteras no vienen y cuántos años tardaríamos en recuperar la infraestructura para nuestro desarrollo económico”, expuso.

Agregó que se deben de poner muy en claro las afectaciones, toda vez que éste sería el segundo año que no tiene la inyección de recursos para los libramientos que se necesitan del Corredor Económico del Norte, por ejemplo.

En ese sentido, expresó que eso afecta la economía, pero que además se debe analizar cómo se perturba al campo y lo que dejará de hacerse por suprimir el recurso.

SIGUE ENTRANDO EN EL ANIMO POPULAR

Sin poses, sin ropa de marca, sin un montón de achichincles ni nadie que le aplauda por consigna, se vio al joven Abogado Alan Viruete oriundo de Ciudad Frontera y candidato del PRD a la Diputación local por el VI distrito.

El Joven candidato acompañado de varios de sus amigos camino por la colonia Azteca y convivio con deportistas, y no para la foto si no por que es un joven sano amante de las disciplinas deportivas.

Alan representa hoy lo fresco, joven y nuevo en la política regional, no lo pierdan de vista y demos oportunidad de que gente como el con ganas y buenas intenciones lleguen para demostrar que podemos brindarles confianza, y poder dejar de ver siempre los mismos rostros.

Además que podemos perder o ver, que no hallamos visto o perdido ya?

MUY LLEVADITOS

Una encarnizada guerra están desatando algunas personas en contra de la hoy Diputada Federal Melba Farias Zambrano quien como buena dama ha estado aguantando callada.

La Monclovense dicen un dia si y otro también no siente lo duro si no lo tupido y lo peor del caso es que dicen juran y perjuran que los ataques o gran parte de ellos provienen de personajes nada gratos de personajes que militan en Morena o sea que es “fuego amigo”.

Uno de los temas con lo cual estan dandole duro y tupido a Melba es con aquellos préstamos que sin necesidad alguna y solo ppr ayudar consiguió para unos ambulantes con la sana, firme y desinteresada consiguió para decenas de gentes.

Una sola persona fue el prietito en el arroz pues no pagó y dichos créditos fueron suspendidos lo cual es algo mas que logico, y de ese problema generado por una persona irresponsable quieren algunos sacar tajada y dejar mal parada a Melba quien aunque les duela a muchos es de mas pocas legisladoras, si no es que la única que puede regresar a su distrito con la frente en alto.

* Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.