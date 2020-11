PUBLICIDAD

POR: Manuel Durán Flores

SUBCOMITÉ COVID LAGUNA CONTINUARÁ EN SESIÓN PERMANENTE HASTA FINALIZAR ‘BUEN FIN’, SEÑALA MARS

El Subcomité Técnico Regional Covid-19, en su trigésima reunión, fue encabezado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

“El proceso de contagios se da de una semana a otra y el proceso de contención se da en un mes”, de forma que seguirán comprometidos en actuar contra los principales eventos que causen la movilidad, destacó el Gobernador.

Los próximos días serán cruciales para que no se eleven los casos de hospitalización por positivos de coronavirus para el último mes del 2020.

“Sigo a la orden para regresar si el Subcomité decide tomar otro tipo de decisiones”, pronunció el Mandatario estatal.

PREPARANDO OBRAS

El que se encuentra trabajando a paso doble es el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, preparando el arranque de las obras por 2 mil 200 millones de pesos correspondientes al Corredor Económico e infraestructura para las cinco regiones de Coahuila.

Con recursos cien por ciento estatales, el Gobernador Miguel Riquelme impulsará la reactivación económica en 2021, ante la ausencia del respaldo por parte de los diputados federales de Morena y del gobierno federal.

SE FUE A LA YUGULAR

Quien no se anduvo con rodeos y se le fue duro y a la cabeza a los diputados federales de Morena, es el líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, quien criticó que los legisladores de la 4T hayan enfocado el presupuesto de egresos del próximo año a proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

En tanto, dijo, no se crearon programas para incentivar la reactivación económica del país, se redujeron los presupuestos para el campo, la salud, la seguridad, entre otros.

Por ello, recordó, los diputados federales del PRI Coahuila no avalaron el presupuesto de la 4T.

DESTAPAN A CRISTINA

Fue el día de ayer cuando algunas columnas periodísticas de esas que reciben líneas del Palacio de gobierno dieron a conocer algunos nombres de probables candidatos priistas a las diputaciones federales por Coahuila.

Este ejercicio tiene como finalidad analizar las reacciones del Electorado sobre los nombres filtrados.

En esta región se dio el nombre de Cristina Amezcua la “guapa guerita” que hoy cobra como recaudadora local, nombre que dejo una excelente respuesta pues la Guerita goza de simpatía probada, enhorabuena.

SU PROPIO CAMINO

A quienes los Fronterenses le siguen viendo cada vez mas tablas para caminar por si sola y no seguir engordando caldos ajenos es la actual síndico de Ciudad Frontera nos referimos a la doctora Laura Moreno Alemán.

La actual síndico de minoría panista a estas alturas debera de pisar en firme y aliarse con personas que le den valor a su liderazgo y que ponderen su valia como activa militante panista, y de eso debió aprendérselo a su madre Doña Ignacia Alemán con más de 30 años de arraigo en el panismo Fronterense.

La médico de profesión me dicen afilio a muchos nuevos panistas que tienen derecho a elegir candidato perooo también me aseguran que no le dan la importancia que merece.

