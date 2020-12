PUBLICIDAD

AL QUE NO CUMPLA CON PROTOCOLOS ANTICOVID, QUE SE LE SANCIONE: MARS

Durante la Reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que a estas alturas ya se conoce qué giros no están cumpliendo los protocolos.

Esta reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT).

“Prácticamente nos pasamos todo el año en pandemia, por tanto ya es hora de definir sanciones más severas para los que han incumplido recurrentemente las medidas”, señaló el Mandatario estatal.

“Al que no cumpla que se le sancione, porque si no, no van a entender”, puntualizó, al tiempo que dijo que no son todos los giros, pues hay quien sí está haciendo un esfuerzo por desempeñar lo que marca la Secretaría de Salud.

Riquelme Solís recalcó que para los que están en la primera línea de batalla, que es el personal de salud en los hospitales, resulta frustrante ver que los casos se siguen dando.

Es una realidad que la pandemia continuará, reconoció, por lo que su Administración destinará la mayor parte de sus recursos en 2021 a salud, seguridad y reactivación económica, tal como lo anticipó en su Tercer Informe de Gobierno.

COAHUILA, A LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD

Uno de los grandes logros de la Administración que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís en materia de seguridad es sin duda el proceso de modernización de los C4 y el innovador sistema de Video Inteligencia, con una inversión superior los 600 millones de pesos, que pone a Coahuila a la vanguardia nacional, manifestó la Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, en su comparecencia ante diputadas y diputados de la 61 Legislatura del Congreso del Estado.

En el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, y para dar cuenta de las acciones que la Secretaría Seguridad Pública realiza para el cumplimiento a los objetivos planteados en Segundo Eje Rector del Plan “Seguridad y Justicia” del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, Villarreal Pérez destacó también las acciones coordinadas con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los coahuilenses, así como el equipamiento y capacitación de las corporaciones estatales, que posicionan a la entidad como una de las más seguras del País.

“Nuestro Gobierno ha basado su modelo exitoso de seguridad en la coordinación estratégica con el Ejército, la Guardia Nacional y los Municipios, pero también con otros Estados”, aseveró.

Manifestó que Coahuila ha fincado su estrategia de seguridad en una gran alianza con el Ejército Mexicano, por ello es una de las entidades que cuenta con más elementos, distribuidos en 13 sedes.

DONAN EMPRESARIOS EQUIPO CONTRA COVID

La unión de Organismos Empresariales de Monclova y la empresa Teksid, hicieron la donación de seis concentradores de oxígeno; tres de 10 litros por minuto y tres más de 5 litros por minuto, la entrega se hizo en las instalaciones de Canacintra por parte de Gerardo Bortoni, presidente de la UOEM y del Dr. de la empresa Tekisd Héctor García, el equipo fue recibido por el director del Centro de Recuperación Covid, Moisés Itzkowich, Dr, Esteban Parra Chagoya.

Parra Chagoya explico que se trata de concentradores de oxigeno eléctrico de alto flujo de oxigeno, que se utilizan por lo general en pacientes que van llegando del hospital Covid al centro de recuperación y que debido a al estrés que presentan, requieren ser conectados a estos concentradores de oxígeno, mientras se estabilizan en las siguientes horas.

Agregó que por el momento no es necesario utilizarlos, pero lo importante es que ya están preparados para utilizarlos en los pacientes que llegan del hospital Covid al Centro de recuperación para adaptarse y regresar a la nueva normalidad, una vez que el sistema respiratorio del paciente comienza a trabajar normalmente.

El director del Centro de Recuperación dijo que actualmente hay seis pacientes, tres que ya fueron de alta y se espera la llegada de cinco pacientes, que en caso de requerir el apoyo de estos concentradores de oxígeno, están listos para proporcionarles el apoyo respiratorio.

