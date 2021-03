PUBLICIDAD

Por: Manuel Durán Flores

MARS SOSTIENE REUNIÓN PARA PUNTUALIZAR ACCIONES DE EXHUMACIÓN CON ENFOQUE MASIVO

A fin de revisar los avances del Plan de Exhumaciones con Enfoque Masivo que se realizará en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió una reunión con las dependencias y autoridades que participarán en este proyecto, que iniciará el próximo 8 de marzo en la Región Laguna.

Este día estuvieron presentes en la sala Venustiano Carranza del Palacio de Gobierno, la Comisionada de Búsqueda Nacional, Karla Quintana Osuna, así como también el Director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fredy Peccerelli.

Como parte del plan para el fortalecimiento de la política de búsqueda de personas desaparecidas en vida y con fines de identificación humana, del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en los días próximos iniciará el primer proceso de exhumación masiva.

Durante la reunión, el Gobernador reconoció el trabajo en el campo forense realizado hasta el momento, destacando la organización y la metodología utilizada, que sin duda permitirá realizar una exhumación sistematizada y con respeto a los derechos humanos.

El Mandatario estatal se comprometió a realizar reuniones de manera permanentes con el único objetivo de evaluar y analizar los avances de los trabajos de exhumación.

Además, hizo hincapié al equipo de trabajo para fortalecer la coordinación entre dependencias y brindar todas las atenciones a los familiares de las personas desaparecidas.

LA REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA ES UN RETROCESO PARA MÉXICO, SEÑALA VERÓNICA MARTÍNEZ

Con 68 votos a favor, 58 en contra y 0 abstenciones, el grupo mayoritario del Senado de la República aprobó en fast track el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el Ejecutivo Federal con carácter de preferente.

El bloque de contención advirtió que con la aprobación de esta minuta se violan mandatos constitucionales, así como tratados internacionales de los que México forma parte.

“Estamos de acuerdo en garantizar la autosuficiencia energética, mejorar el servicio y bajar los costos. Pero la realidad es que esta reforma no lo logra. Esta propuesta es mucha ideología, poco diagnóstico y nada de soluciones.”, puntualizó la senadora Verónica Martínez García.

De acuerdo con la legisladora coahuilense, el bloque de contención presentará una acción de inconstitucionalidad para impugnar la minuta aprobada y que la Suprema Corte de Justicia determine si esta reforma es constitucional o no.

“Nos hubiese gustado que la Cámara Alta realizara el parlamento abierto para escuchar a los diferentes sectores y especialistas, además enriquecer y llegar acuerdos por el bien de México. Lamentamos que no se tomara en cuenta ninguna propuesta de la oposición, no le cambiaron ni una coma.”, expresó la senadora.

LLEVA DIF COAHUILA APOYOS POR TODO EL ESTADO: MARCELA GORGÓN

En gira de trabajo por la regiones Centro y Sureste del Estado, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, entregó estímulos económicos equivalentes a 3.3 millones de pesos para mil 770 niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

San Buenaventura y Ramos Arizpe fueron los municipios cede para la entrega de estos apoyos a los beneficiarios de ambas regiones, y en donde Marcela Gorgón resaltó la importancia del trabajo coordinado con los DIF Municipales para extender los beneficios a sus comunidades y estar en posibilidades de respaldar a un mayor número de personas.

Los apoyos económicos que se están entregando en todas las regiones de la entidad a personas en situación de vulnerabilidad son una mezcla de recursos estatales y municipales.

En el Salón del Adulto Mayor de Ramos Arizpe y acompañada del alcalde José María Morales Padilla y su esposa Ana Lucia Cavazos, así como el Director General del DIF, Roberto Cárdenas Zavala, Marcela Gorgón entregó mil 129 apoyos económicos para la Región Sureste.

Estos estímulos corresponden a los programas (BIDA) Bienestar Integral del Adulto Mayor, Programa Estatal para la Inclusión de las personas con Discapacidad, (ADETI) Atención al Desaliento del Trabajo Infantil y (AMEP) Adulto Mayor en Plenitud.

Marcela Gorgón agradeció al Alcalde y a las presidentas de los Sistemas DIF Municipales su disposición para trabajar siempre de la mano con el DIF Estatal, apoyando e impulsando siempre programas y acciones para la población más necesitada de su comunidad.