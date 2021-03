PUBLICIDAD

GANCHO AL HÍGADO A “ERA LISTO” LENIN

Si ve con una sonrisa de oreja a oreja a Norma Treviño, está de sobra preguntarle el motivo. La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de tumbar la coalición de Morena – PT – UDC, pone en serio riesgo que Claudio Bres sea el candidato de la 4T a la alcaldía. El motivo es que ahora Morena tendrá que designar al menos a una candidata mujer en Saltillo, Torreón o Piedras Negras.

Electoralmente hablando, para Morena es más redituable apostarle a Torreón o Saltillo con un hombre, por lo que podría hacer que en Piedras Negras, Norma Treviño tenga una contrincante mujer.

Además, las malas decisiones de Lenin Pérez Rivera lo han dejado solo. Los liderazgos de la UDC están más que molestos con su conducir en el partido y ya buscan contactar a Treviño Galindo para sumarse a su proyecto.

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS: MARS

Para garantizar la reforma constitucional en materia de paridad de géneros con los más altos estándares, buenas prácticas y políticas legislativas y públicas para el régimen interno del Estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís firmó, con los Poderes Legislativo y Judicial, el Pacto por la Igualdad y el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, signó el convenio con las titulares de las Comisiones de Género e Igualdad del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso del Estado, magistrada Carmen Galván Tello y diputada Luz Elena Morales Núñez, respectivamente.

Riquelme Solís explicó que la firma del Pacto reconoce la participación trascendental de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

LES DOLIÓ

Quienes ya no sienten lo duro, si no lo fuerte y bien tupido son aquellos dirigentes del PT, MORENA Y UDC quienes andaban como pavoreales presumiendo la alianza con la que trabajarían en los próximos comicios.

Sin embargo ya la sala regional en materia electoral desecho tal pretensión pues para los magistrados dicha alianza carece al parecer de deficiencias humanas, es decir no hicieron las cosas como debieron de haberlas hecho.

De ser así varios suspirosos que estaban en la punta del tren, o al menos así lo presumían se quedarán con un palmo de nariz pues no podrá ser posible dicho plan que habían orquestado.

CANDIDATOS COMPROMETIDOS EXIGE MIGUEL RIQUELME

El Gobernador Miguel Riquelme dejó en claro que las y los candidatos del PRI a las alcaldías y diputaciones deberán llevarle a la gente propuestas serias sobre educación, salud, economía y seguridad.

Ante el Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, el primer priista de la entidad aseveró que Morena ha golpeado las finanzas de las familias coahuilenses en todas sus regiones, además de propinar severos recortes presupuestales a Coahuila y sus ayuntamientos.

En mensaje fuerte, Miguel Riquelme dijo que no es momento de ir en búsqueda de aplausos, sino de llegar a la gente con respuestas y responsabilidad.