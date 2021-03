PUBLICIDAD

ENTREGAN MARS Y MARCELA GORGÓN A LA CRUZ ROJA COAHUILA APORTACIONES DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, entregaron un donativo por 11.5 millones de pesos a la Delegación de la Cruz Roja en Coahuila, e hicieron un reconocimiento público a la institución por su labor para hacer frente, junto a la Administración estatal, a la pandemia por Covid-19.

Con ello, asciende a 99.2 millones de pesos el monto que el Gobierno del Estado ha entregado en la presente Administración a la honorable institución proveniente de los pagos por concepto de derechos de control vehicular.

Al hacer entrega de este importante donativo a Raúl Salinas Valdés, Delegado Estatal de la Cruz Roja, el gobernador Miguel Riquelme destacó que gracias a la disciplina financiera de su Gobierno se ha podido entregar de manera oportuna la colaboración de los contribuyentes a favor de esta noble institución.

Gracias a esto, las y los coahuilenses tienen la tranquilidad y certeza de que los recursos que pagan en sus derechos de control vehicular llegan directamente a la Cruz Roja.

Además, anunció el Mandatario estatal, próximamente su Gobierno entregará las nuevas instalaciones de la honorable institución en Cuatro Ciénegas, y como lo ha hecho cada año, donará más ambulancias para esta noble causa.

Acompañado por el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; la presidenta del DIF Saltillo, Liliana Salinas Valdés, y la coordinadora estatal de Damas Voluntarias en Coahuila, Ivonne Espinoza Torres, el gobernador Miguel Riquelme reconoció la contribución que ha hecho la Cruz Roja a favor de las y los coahuilenses.

“Son ustedes un aliado estratégico del Gobierno y la sociedad, son un factor fundamental en la urgencia, emergencia y en la atención integral para los pacientes en muchas de sus clínicas, con cuotas de recuperación muy módicas, y espero que este recurso les pueda servir para equilibrar situaciones extraordinarias como las que hoy vivimos y nos puedan seguir ayudando”, expresó.

ENCUERDADO A DESTIEMPO

Quien dicen agarro “onda” fuera de tiempo fue el empresario Franco Vaugth quien dicen se subió a las sillas voladoras de la grilla cuando ya las sillas estaban llenas.

Cuentan y dicen que el empresario y también ex presidente del Country Club anda con miras a ocupar algún día la Presidencia Municipal de Monclova y para lo cual dice esta ya armando equipo con empresarios locales.

Y aunque no es tanda, los empresarios amigos de este joven empresarios aseguran que “ya les toca”.

Franco quien a pesar de que levanta la mano ya cuando los procesos electorales ya están avanzados asegura que no tiene prisa y que la clave del éxito es la paciencia y que no tiene prisa por ser alcalde y el tiempo le permitirá forjar un equipo serio y de profesionales con los que jura y perjura sacara a Monclova adelante.

Identificado como terco y “echado pa delante” Franco Vaugth podria ser una buena opción siempre y cuando la “calentura” que hoy tiene no se enfríe de aquí a tres años.

REMOZARÁN PLAZA ZAPOPAN

Rescataran aspectos históricos que se vivieron en la Plaza Zapopan, que marcaron pasajes importantes dentro de las epopeyas bélicas, que acontecieron en los movimientos de Independencia y posteriormente en los hechos de la Revolución Mexicana, hechos que han permanecido en el olvido durante los últimos siglos.

El alcalde de Monclova, Agustín Ramos Pérez, interesado en el rescate de los orígenes históricos de los monclovenses, dijo apoyar incondicionalmente a la regidora Elva Lucila Garza de la Cerda, quien lleva a cuestas el proyecto de rescate histórico que envuelve a nuestra ciudad, dando a conocer hechos que incluso muchos adultos mayores desconocen que ocurrieron en esta ciudad.

En el caso de la plaza Zapopan, esta será rehabilitada, se va a embellecer y es una de las principales plazas en Monclova que podrían convertirse en auténticos detonadores turísticos,

Dentro de la rehabilitación que se hará en de esta plaza, se construirá un mirador turístico, esta plaza es histórica, porque se reconstruirá el salón donde hizo la primer jun0ta para deliberar sobre la detención de Don Miguel Hidalgo, y de la que solo queda una pared, que data del año 1800, esto permitirá que la plaza sea parte del INHA, para su rescate y conservación.