Por: Manuel Durán Flores

EN COAHUILA SE ANALIZA EL REGRESO A CLASES CON MESAS DE TRABAJO

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió el evento en el que se instaló la Mesa de Trabajo del Sector Educativo en La Laguna, para atender el tema del regreso a clases de manera presencial.

El Mandatario estatal señaló que se debe trazar una ruta clara para cuando esto se pueda iniciar, por lo que realizarán un análisis de qué hace falta en cada región, y una vez que la Federación dé luz verde, arranquen con los protocolos necesarios.

Afirmó que entiende la complejidad del sector educativo público, y que en el sector privado sigue el interés de conservarle sin que continúen perdiendo alumnos y, de alguna forma, el Estado la mano de obra, que es esencial para la recuperación económica.

Riquelme Solís advirtió que deberán revisar tema por tema y generar los grupos que sean necesarios para dar respuesta a las necesidades de los educandos en cada rincón de la entidad, ya que se propone que haya un liderazgo para trabajar de la mano con los sindicatos de educación.

“Es cuestión de ir viendo cómo arrancar, cuidando lo nuestro y poniendo por delante a Coahuila”, señaló.

Higinio González Calderón, Secretario de Educación del Estado, comentó que desde la Federación han hecho saber que serán los propios Estados los que decidan el regreso a las aulas, situación que será evaluada por esta mesa.

FRONTERA MERECE SERVIDORES PROFESIONALES Y EFICIENTES : JAVIER LIÑAN

El candidato del PAN a la alcaldía de Ciudad Frontera Javier Liñan se pronunció en favor de que los ciudadanos exijan a sus autoridades hagan equipos de trabajo conformado por personas responsables.

El aspirante panista aseguró que gran parte de las demandas que le hace la ciudadanía es en el sentido de que todos los alcaldes llegan e imponen como directores o servidores públicos a gente que ni siquiera conoce la ciudad.

“Se acabaron las cuotas de poder, el compadrazgo, el amiguismo, e influyentismo” dijo.

Sentenció que cuando el sea alcalde su equipo sera conformado por Fronterense honestos, capacitados y profesionales pues dijo Ciudad Frontera y sus ciudadanos no merecen menos.

Destacó que tal vez como ser humano falle en la elección de un empleado, “lo que si estoy seguro es que no me equivocare en despedir a quien no tenga la capacidad de atender bien a los ciudadanos” dijo Javier Liñan.

DA BANDERAZO AGUSTÍN A

COLECTA DE CRUZ ROJA

Arranca la coleta nacional de la Cruz Roja Mexicana, y el alcalde Agustín Ramos Pérez, pidió en su mensaje contribuir con esta noble institución, que durante más de 60 años ha prestado un servicio médico a la población monclovense.

El munícipe reconoció que la Cruz Roja Mexicana, como un aliado en los temas de salud, y ha trabajado en coordinación con Protección Civil y el DIF municipal, en situaciones en que la sociedad ha requerido de apoyo médico, ante las diversas contingencias que se han registrado a través de los años.

“Exhortamos a toda la comunidad para que participen en la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, y a todo el sector empresarial, para que pongan su granito de arena, para que la Cruz Roja, pueda seguir aportando toda la gama de servicios que ofrece a la comunidad” dijo.

Agregó que la Cruz Roja, es una institución con más de 60 años al servicio de los monclovenses, tiempo en el que además de prestar un servicio médico y de urgencias, cuenta con servicio de paramédicos y socorristas, que en más de una ocasión, han arriesgado su vida, para proteger a los ciudadanos, como fue el caso del socorrista,Daniel Campos Ontiveros, que falleció en 1967, en cumplimiento de su deber.

Después del acto protocolario, y del banderazo con el que se dio inicio a esta colecta nacional, de la Cruz Roja, el Presidente Municipal, Agustín Ramos Pérez y su esposa la presidenta del DIF Monclova, Alma Delia Treviño de Ramos, hicieron la donación correspondiente.