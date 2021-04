PUBLICIDAD

Por: Manuel Durán Flores

DESTACA MARS CONFIANZA DE INVERSIONISTAS EN COAHUILA

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís fue invitado por el presidente del Grupo Fluid Division, Jim Weidenbach, al evento de colocación de la primera piedra de la nueva planta de la empresa Fluid Routing Solutions.

“Hoy es un día especial para Coahuila, donde es muy importante la inversión y expansión de las empresas. Lo relevante es la confianza que ustedes tienen en la entidad”, declaró, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ante directivos de la empresa.

Miguel Riquelme mencionó que la ubicación geográfica de la entidad propicia que muchas empresas volteen a ver a Coahuila para invertir y generar empleos, y con la participación del sector empresarial se impulsa el desarrollo económico de la entidad, aún dentro de la contingencia sanitaria.

En su intervención, Jim Weidenbach, Presidente del Grupo Fuel Division, afirmó que la empresa cree en la mano de obra de México y de Coahuila, por lo que aseguró que éste es un gran día.

Jaime Chapa, director de Operaciones México, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para desarrollar esta inversión, y resaltó la ubicación geográfica de Acuña, para conexión directa con mercados internacionales, así como la alta capacidad productiva de las y los trabajadores de Coahuila.

Informó que existe el proyecto de construir la Planta 4, que iniciaría operaciones en 2022. Añadió que el corporativo registra un crecimiento de 600 por ciento en un lapso de 5 años, y en paralelo a esta construcción, iniciarán en Piedras Negras una nueva Planta para la elaboración de partes automotrices.

“Estamos orgullosos de contribuir al desarrollo social y crecimiento económico de Coahuila”, dijo.

HAY ANGUSTIA EN LOS FRONTERENSES POR FALTA DE EMPLEO: JAVIER LIÑAN

El candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Ciudad Frontera Javier Liñan aseguró que en el contacto diario con la población ha percibido angustia y ansiedad por la falta de empleos.

El aspirante albiazul aseguró que en ya casi 15 días de campaña ha visitado cientos de domicilios y platicado con sus moradores y la constante es la falta de ingreso económico por la falta de trabajo estable.

“hay señoras, amas de casa que me aseguran estiran los salarios de sus esposos y aun asi no les alcanza, están angustiadas por no alcanzar para sus gastos” señaló.

Javier Liñan indicó que tan pronto y gane la presidencia municipal, no hasta Enero del próximo año, si no de inmediato en mismo en Junio siendo ratificado como alcalde iniciará operaciones y gestiones para que en Enero desde el dia primero en Frontera se empiecen a desarrollar complejos Industriales serios para ofrecer empleos bien remunerados.

El candidato panista llamo a la ciudadanía a votar inteligentemente para llevar a la Presidencia a gente capaz, con estudios y capacidad para generar las condiciones de un cambio sustentable.

MÉXICO REQUIERE ESTABILIDAD, ORDEN Y BALANCE EN LOS ACUERDOS: JERICÓ ABRAMO MASSO

Para lograr un México con equilibrio se requiere que los próximos legisladores que asuman la Cámara de Diputados estén conscientes de los sentimientos de la Nación, aseguró Jericó Abramo Masso.

En un recorrido por las colonias Gaspar Valdez, Santa Bárbara, Loma Blanca y Puerta del Oriente, el Candidato a Diputado Federal por el Cuarto Distrito manifestó que se requiere mantener un balance en los acuerdos para generar estabilidad en el país.

“Debemos de ser respetuosos con todas las fuerzas políticas e ideológicas, sólo así alcanzaremos acuerdos en la Cámara de Diputados; es el gran molde que unifica al país”, expresó, “cada región o cada estado, tiene su representación, por eso necesitamos generar equilibrios para que a México le vaya bien”.

Abramo Masso expuso que en los más de 130 kilómetros que ha recorrido a pie en sus primeros días de campaña, tocando casa por casa, en diversas colonias de la ciudad de Saltillo y Arteaga, la gente le ha compartido sus inquietudes respecto a sus necesidades económicas, laborales y de salud.

“México requiere equilibrio, orden, balance de ideas; requiere presupuesto para disminuir la pobreza, requiere presupuesto para generar competitividad y para mejorar los sueldos de las y los trabajadores”, enfatizó, “trabajaré para regresar a Coahuila lo que le corresponde”.