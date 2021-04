PUBLICIDAD

Por: Manuel Durán Flores

SE REFUERZAN ESTRATEGIAS EN SALUD, EDUCACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SURESTE DE COAHUILA: MARS

El Gobierno de Coahuila mantiene la reactivación económica y el proceso de vacunación a maestros en todo el estado, así como las estrategias para el análisis del proceso de volver o no a clases presenciales, así como mantener a Coahuila en Semáforo en Verde.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la Sesión 114 del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, donde se dio a conocer el estatus que se guarda respecto a la ocupación hospitalaria, que es de un 5.4 por ciento con sólo 23 personas hospitalizadas, y ver las actividades que se han reanudado y en qué porcentajes.

Las mesas de trabajo del Sector Educativo y la Mesa Operativa para la Reactivación Económica buscan líneas estratégicas puntuales para fortalecer estos sectores en la Región Sureste, señaló Riquelme Solís.

En su mensaje, destacó la revisión de los indicadores y se acordó la conformación de dos grupo de trabajo en materia educativa y de reactivación económica con todos los sectores involucrados para una generar estrategias exitosas.

Respecto a los acuerdos del Subcomité de Salud para la Región Sureste, el Gobernador explicó que se dio a conocer que los restaurantes, bares, mercados al aire libre, comercio organizado, plazas comerciales y mercados al aire libre podrán operar al 75 por ciento de su capacidad, y los hoteles sólo hospedaje.Los clubes deportivos, centros recreativos privados, gimnasios, academias deportivas o culturales, museos, galerías, albercas, panteones, parques públicos, ceremonias religiosas, salones de eventos, cines, autoforos, torneos o ligas deportivas pueden operar al 50 por ciento de su capacidad.Para quienes pertenece a grupos vulnerables, como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, este Subcomité no establece restricción para que ingresen a supermercados, tiendas de conveniencia y mercados, etc. Esto queda a criterio del establecimiento comercial.

LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN FRONTERA DA VERGÜENZA: JAVIER LIÑáN.

Javier Liñan candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Ciudad Frontera se comprometio a buscar programas y alianzas para que los deportistas locales tengan espacios dignos donde practicar diversas disciplinas.

Detallo que en Frontera no existe ninguna unidad deportiva digna, y las que son del Ayuntamiento están abandonadas. “Es una vergüenza la infraestructura deportiva, no hay mantenimiento a nada, las ligas de beisbol siguen siendo en lugares donde no se les mete un centavo, no es justo que jugadores de diversas disciplinas tengan que jugar en Monclova pues para hacer alguna liga o torneo nos faltan areas adecuadas “ dijo. Enfatizó que nadie de los anteriores al alcaldes hace nada al respecto, y señaló que existen en el Gobierno Federal para hacer canchas con pasto sintético con alumbrado Led y gradas pero nadie va y toca puertas para recibir esos recursos. Indicó que la corrupción se hace preste en esas instancias oficiales que manejan el deporte, pues como son recursos que vienen etiquetados nadie puede tomar un solo centavo, “y como no hay dinero de donde pellizcar, mejor le sacan la vuelta” finalizó el abanderado albiazul.

MEJORAR EL APOYO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS, UNO DE MIS OBJETIVOS:

JERICÓ ABRAMO MASSO

Fortalecer y empoderar los negocios que las mujeres de Coahuila estén emprendiendo con el regreso del fondo Pyme, es uno de los objetivos por los que trabajará en la Cámara de Diputados Jericó Abramo Masso.El Candidato a Diputado Federal por el Cuarto Distrito manifestó que peleará para que en el 2022 regresen los 7 mil millones de pesos para Pymes, con la finalidad de que este recurso, el 50 por ciento, sea destinado a crédito para mujeres emprendedoras.“Gestionaré apoyos de hasta 6 millones de pesos para sean otorgados a mujeres talentosas que están en busca de iniciar o crecer sus negocios, ya sea de transformación, de tecnología o de servicio”, apuntó.Jericó manifestó que le apostará a la mujer de México para que existan políticas públicas que dignifiquen su trabajo, su labor y su profesionalización.