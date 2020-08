“Lady 3 Pesos”, la mujer que agredió a personal en un supermercado por negarle la entrada

PUBLICIDAD

Las medidas sanitarias de los establecimientos comerciales por la pandemia son muy sencillas de cumplir, sin embargo, hay personas que se molestan y agreden a quienes les piden seguirlas, como el caso de la mujer bautizada como Lady 3 Pesos.

En redes sociales se difundió el video donde esta persona se molesta porque el guardia de seguridad no la deja ingresar con una menor de edad a un Walmart ubicado en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Ante la negativa, la mujer comenzó a ponerse agresiva. «La otra vez pasé con ella, señorita, y nadie me dijo nada». Como no la dejaron ingresar, comenzó a pelear por otra cosa, «Dame los cinco pesos del estacionamiento entonces, ay, eres un naco. Claro, ganas tres pesos. ¡Perdón!».

Luego pidió que le llevaran al gerente, pero el guardia le dijo que no lo haría, ante eso respondió, «No quieres, no puedes, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto, por eso no me lo traes. Yo ya metí mi carro, ¿quién me va a pagar el estacionamiento?».

Entonces la mujer toma a su hija e intenta ingresar por la salida. La persona que graba el video le pide a uno de sus compañeros que cierre las puertas. Eso causó más malestar en la clienta, «Tú qué pen**¨*, ¿qué me vas a decir?, necesito hacer las compras de mis hijos, estás pen***».

Y comenzaron las amenazas, «Yo soy abogada, voy ahorita a la Profeco y a la v*** todos». La mujer le pidió el nombre al guardia de seguridad y éste comenzó a defenderse, «¿Cuál es el suyo pseudo licenciada?».