Lamentan famosos la muerte de Chadwick Boseman

Amigos, compañeros y fans de Chadwick Boseman lamentaron en redes la muerte de la estrella de Pantera Negra, quien falleció a los 43 años víctima de cáncer.

Aquí algunas de las reacciones.

Estoy absolutamente devastado. Esto es más que triste. Chadwick Eda especial. Un verdadero original. Él era un actor muy comprometido y constantemente curioso. Tuvimos tanto fabuloso trabajo aún por crear. Estoy profundamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en poder, rey.

Chris Evans, actor

Mis oraciones van a la familia de Chadwick y a sus seres queridos. El mundo extrañarás su tremendo talento. Dios descanse su alma.

Chris Pratt, actor

Descansa en paz, Chadwick Boseman.

Kim Kardashian, socialité y empresaria

Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz.

Marvel Studios

Con el corazón más que roto de escuchar sobre la muerte de Chadwick Boseman. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y aquellos que sufren por él. Que Dios nos bendiga a todos y que aprendamos a no tomar ni un día por sentado. Descanse en paz, rey.

Khloé Kardashian, socialité

El béisbol está en mi sangre, literalmente. Jackie Robinson fue un pionero e hizo mejor el juego, más fuerte y más inclusivo. En este día mi corazón va junto a los amigos y familiares de Chadwick Boseman, quien interpretó a Jackie en ’42’.

Tim McGraw, cantante

Ya no aguanto esto, ¿se supone que debe de haber una lección en 2020?, porque si es así, me falló ahora.

Shonda Rhimes, productora de ‘Grey’s Anatomy’

Tú interpretaste a Floyd Little en ‘The Express’ como todos tus papeles: con gracia y pasión. Descanse en paz Chadwick Boseman.

Los Broncos de Denver

