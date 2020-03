Lamentan que AMLO se niegue apoyar AHMSA

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- El Dirigente de los gasolineros en la Región Juan Gerardo Oyervides lamentó la negativa del presidente de la república en apoyar a la recuperación de la empresa Altos Hornos de México, asegurando que él solo ve el daño que hace al empresario, sin importarle los más de 4 mil empleos que se han perdido en la Región a causa de esta situación.

“Es una pena que el presidente se exprese de esa manera de la situación que viven miles de Coahuilenses cuya fuente de empleo directo e indirecto es la empresa AHMSA, desgraciadamente él le está dando la espalda a los trabajadores por causar un daño al empresarios, lo cual es inaudito, pues ganó adeptos en su campaña asegurando que nunca iba a dejar solo al pueblo, lo cual no ha podido cumplir”.

El empresario quién además es presidente de una asociación de apoyo a la comunidad, catalogó como una locura las palabras del presidente de la república, quien desestimo la crisis que hoy en día viven miles de trabajadores, quienes ya fueron dados de baja de sus empresas y hoy no cuentan con recursos económicos para poner un plato de comida en la mesa de sus familias. “Es una locura como se expresa el presidente de la república porque no está volteando a ver la situación que actualmente viven los trabajadores quienes ya no tiene ni que empeñar, pues poco a poco se han deshecho de sus muebles para obtener un poco de dinero para mantener a sus hijos”.

Comentó que era muy importante que el Presidente hubiera autorizado estímulos fiscales para los empresarios que dependían directa o indirectamente de Altos Hornos de México, para que fueran menos los impuestos que pagaran y pudieran tener recursos para el pago de la nómina de sus trabajadores, sin embargo no lo hiso.

“Son una gran cantidad de empresas constructoras y prestadoras de servicio las que han ido a la quiebra por la situación de AHMSA, ya no pudieron mantener los pagos de prestaciones a los trabajadores y sin embargo Andrés Manuel López Obrador, no se ve interesado en apoyar, la gente tiene hambre y se están cerrando las fuentes de empleo y están enfermos y el seguro no tiene medicamentos, aun cuando los empresarios realizamos los pagos de forma puntual”.

Gerardo Oyervides aplaudió al Gobernador del Estado quien dijo que no dejaría morir a Altos Hornos de México, empresa que es la principal fuente de empleo de él Estado y que con apoyo de los empresarios van a tratar de levantarla.

“La situación actual es muy difícil, muchos empresarios han ido a la quiebra o ya están en el buró de crédito por lo que no pueden obtener préstamos para cubrir los pagos a los trabajadores, aunque el presidente no quiso apoyar, estamos unidos al Gobierno Estatal quien se comprometió a buscar la manera de enderezar esta empresa para el bien de los trabajadores”.