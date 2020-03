Lanzan una barbie sin brazos pero con ‘alas’; mira la historia

Es la primera y única muñeca Barbie en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos. Entonces, me hace más feliz: las mujeres, que no son conscientes de su potencial debido a los prejuicios de Barbie, han logrado un gran éxito en varios campos para eliminar los «Muros imaginarios» de las niñas, y se han preparado para inspirar a las generaciones futuras y soñar con las niñas. fue participar en este proyecto significativo. Muchas gracias a todo el equipo de @barbie Me hiciste muy feliz», escribió la joven en un post en redes sociales.