Le detectan Covid y acude a funeral

NADADORES-COAH.- El domingo, falleció por causas naturales la madre del Director de Protección Civil, Jaime Rivera Martínez y fue visto en el velorio aún y cuando se le había diagnosticado coronavirus y debía permanecer en resguardo domiciliario, esto preocupó a los ciudadanos por el temor a que incrementaran los contagios en el municipio.

Aunque el funcionario asegura que para el día que murió su mamá, de 75 años, recibió los resultados negativos de una segunda muestra que se hizo, fue como si se tratará de un “milagro” que un paciente con el virus se haya recuperado en una semana sin cumplir una cuarentena como lo marca el protocolo de salud.

Cabe mencionar que el domingo 26 de julio a Rivera Martínez se le detectó Covid-19 y el domingo 2 de agosto que murió su madre se le quitó y tuvo la oportunidad de asistir al velorio y entierró.

Al respecto el funcionario explicó que elementos de Protección Civil desinfectaron el espacio donde se llevó a cabo el velorio, además invitaron a los asistentes que eran alrededor de 7 a que siguieran las medidas preventivas como santa distancia, no saludar de mano o beso y hacer uso de mascarilla facial.

“Para antes del mediodía del domingo me dieron los resultados y salieron negativos, el cuerpo de mi madre lo trajeron a las doce de la noche y yo no estuve ahí, me fui porque me encontraba vulnerable y fue hasta la mañana del lunes (ayer) que me presente al entierro”, indicó.

Aseguró que permanecerá otros días más aislado y será hasta el jueves que se reincorpore a su departamento pues considera que aún está vulnerable.