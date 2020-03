Le niegan prueba de coronavirus a Sugey Ábrego y explota en redes

En el clip, se le puede ver muy enojada por la actitud del personal de la institución de asistencia publica.

«Le dije ‘doctora estoy grabando, solo tengo tos seca, no tengo fiebre, por favor hágame la prueba’ (…) Después de estar esperando cuatro horas recibo esta hojita que solo dice sospechosa de Covid-19 y cuando le pregunté a la doctora ‘¿me puede hacer la prueba?’, me dijo ‘no, no estás grave, estamos en el tercer mundo no hay pruebas'», recalco.