Le quitan auto con arma en mano

PUBLICIDAD

Fue la noche del miércoles cuando dos hombres armados detuvieron y asaltaron a un joven de 22 años de edad y a punta de pistola le quitaron su vehículo color rojo modelo 2003 con placas americanas, el robo se reportó a las autoridades pero fue gracias a la movilización de la familia que localizaron el auto que fue abandonado en la colonia Chinameca.

La noche en que todo ocurrió el joven se trasladaba de la colonia Valle de San Miguel a casa de su hermana, cuando iba por la avenida Las Torres a la altura de una brecha que atraviesa a la colonia Las Misiones, le aventaron una piedra, él se detuvo y cuando menos lo esperó, un hombre lo estaba apuntando con una pistola en la cabeza, mientras que el otro le bloqueaba el paso.

Ambos sujetos traían capucha, le abrieron la puerta, lo bajaron y lo aventaron en el monte para después darse a la huida, luego de esto Enrique marcó a su familia para avisar lo que le había ocurrido y posteriormente hizo el reporte al número de emergencia.

Aunque autoridades se movilizaron en la búsqueda del vehículo, fue hasta el día siguiente cuando desde temprana hora, el joven, su mamá y más integrantes de la familia se organizaron para emprender la búsqueda y se trasladaron en motocicletas y cuatrimotos.

Empezó la búsqueda en colonias como Campanario, Misiones, Del Rio y la Chinameca, sectores de la periferia de la ciudad, para entonces ya lo habían publicado en redes sociales, alguien vio la publicación se comunicó y dijo que había un auto abandonado cerca de su casa, en la colonia Chinameca.

La familia se trasladó al lugar y se dieron cuenta que era el vehículo que buscaban, traía algunos daños como la cajuela falseada, además la llave la encontraron en el asiento, posteriormente tomaron fotografías de donde lo encontraron y el estado en el que se encontraba.

“No sé para que lo usarían, mi hijo no lo quiso ni revisar y así fue y lo metió a la casa, me dijeron que tenía que reportar, yo les dije que para que si ya lo habíamos encontrado pero como estaba reportado como robado después donde me vieran me lo iban a quitar”, comentó la madre Rosa Elena Morales.