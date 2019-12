Le roban su perro y ofrece su carro para recuperarlo, “vale mucho más”

“No puede ser que haya tanta maldad y que no tenga que pagar por lo de uno mismo. Me hicieron mucho daño robándomelo. Lo único que quiero es llegar a él y que no me lo devuelvan”, sostuvo.

Asimismo, Carlos Quiroga también publicó en su cuenta de Facebook que su mascota habría sido hurtada, por ello, brindará su auto a quien le de la dirección de Felucho. “Me destruyeron sacando el perro. Por qué no vinieron y me pidieron una cría antes de robármelo”, se lamentó.