Le urge material para dializarse

FRONTERA., COAH.- Con una profunda tristeza y desesperación, la señora María Reyes Tapia solicitó el apoyo de la población, ya que padece un avanzado estado de diabetes, por lo cual tiene que dializarse dos veces al día, pero al no poder trabajar, no puede costear los 2 mil 800 pesos que cuesta la caja de bolsas para diálisis y si no se las realiza, puede morir.

“Me da mucha vergüenza pedir, yo antes trabajaba y me costeaba mis bolsas y mi comida, ya que tengo 15 años siendo diabética, me estoy quedando ciega de un ojo y ya no puedo trabajar, por lo que imploro el apoyo de la comunidad para salir adelante”.

Visiblemente afectada la mujer a quien su cuñada le da alojamiento en el domicilio marcado con el número 607 de la privada Morelos en la colonia Occidental, dijo que no puede prescindir de las bolsas, toda vez que si no se hace las diálisis dos veces al día, puede incluso perder la vida.

“Les pido a las personas que me ayuden, con una bolsa o las que quieran a mi todo me sirve, incluso si me ayudan con alimento también se los agradezco, mi esposo y yo vivimos donde nos den alojamiento ya que no tenemos casa, por lo que tampoco podemos vivir juntos”.

La cuñada de la señora María Reyes dijo que ellos le dan asilo y alimentación en su domicilio, sin embargo se les hace muy difícil costear el tratamiento debido a que solo viven de la pensión y tienen que pagar los servicios y la alimentación.

“Si quieren apoyarnos pueden llamar al 1697768 con el señor Marcelino Tapia o acudir a la dirección antes mencionada para cualquier ayuda, ya que su cooperación puede salvar la vida de mi cuñada”.