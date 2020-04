Leonardo DiCaprio y Apple crean un fondo para dar comida durante la pandemia

Leonardo DiCaprio, el gigante digital Apple y Laurene Powell Jobs, que es la viuda de Steve Jobs; han creado un fondo para dar comida a la gente que lo necesite durante la pandemia del coronavirus.

“Ante esta crisis, organizaciones como World Central Kitchen y Feeding America nos han inspirado a todos con su firme compromiso para alimentar a las personas más vulnerables”, dijo este miércoles DiCaprio en su perfil de Twitter.

“Hoy hemos lanzado America’s Food Fund para apoyar a Feeding America y World Central Kitchen”, añadió el ganador del Óscar al mejor actor por “The Revenant”.

DiCaprio y Powell Jobs han aportado conjuntamente cinco millones de dólares a este fondo; mientras que Apple ha donado por su parte la misma cantidad de dinero.

America’s Food Fund es el nombre de esta iniciativa benéfica que en su página de “crowfunding” en la web GoFundMe lleva acumulados ya cerca de 12.5 millones de dólares y se encuentra muy cerca de alcanzar su objetivo de lograr 15 millones de financiación.

En la lista de donantes de America’s Food Fund también figuran la estrella televisiva Oprah Winfrey y la Fundación Ford; cada uno con una aportación de un millón de dólares.

“La meta de America’s Food Fund es ayudar a garantizar que todas las personas tengan un acceso fiable a alimentos”, indicaron sus responsables en GoFundMe.

“En tiempos de necesidad, un plato de comida es vital como nutrición y también como un mensaje de esperanza de la comunidad, de que nos preocupamos y estamos aquí para asegurarnos de que mañana las cosas serán mejores”, apuntó, por su parte, el chef y activista español José Andrés.

“Ahora más que nunca, para nuestros héroes al frente, nuestros vecinos más vulnerables y nuestros trabajadores de restaurantes sin empleo, World Central Kitchen está preparada para asegurarse de que la comida sea parte de la solución”, añadió.

EE.UU. ya se ha convertido en el país en el más afectado del mundo por esta pandemia de la COVID-19, con 216,000 contagios y más de 5,000 muertes, según las autoridades.

We are honored & grateful that @laurenepowell @LeoDiCaprio @Apple @Oprah & others have committed to support our work making sure everyone has a fresh meal during this critical time 🙏 America’s Food Fund will benefit WCK & @FeedingAmerica. #ChefsForAmerica https://t.co/odssK5d1rn

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2020