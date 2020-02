‘Les pido perdón’: madre de Giovana, la secuestradora de Fátima (VIDEO)

PUBLICIDAD

Marcelina Cruz, madre de Gladis Giovana ’N’, presunta secuestradora y feminicida de la niña Fátima, pidió perdón a la sociedad mexicana por el terrible crimen ocurrido.

“Yo de antemano les pido perdón, yo que soy madre de Giovana, les pido perdón a todos. Yo sé que con un perdón no se va a solucionar esto. Pero yo, yo les pido perdón a todos. También a la señora, a la mamá de la niña”, refirió la mujer.

En entrevista con varios medios de comunicación, la señora confesó que ha recibido agresiones y amenazas de muerte; por si fuera poco, no ha tenido contacto con sus tres nietos desde la detención de su hija.

“No sé si ella haya hecho lo que dicen (…) [a los niños no los he visto], no tengo comunicación con ellos, no sé dónde están, no sé dónde los tienen, no sé quién los tiene (…) voy a luchar por ellos”, expresó la mujer, a quien le cuesta creer lo que supuestamente hizo su hija contra la pequeña niña.

Cabe destacar que hoy se dio a conocer que la abogada de Gladis Giovana ’N’ renunció al caso por amenazas en su contra, por lo que Marcelina Cruz pidió apoyo para la continuación del proceso penal.

La madre de la imputada también solicitó atención psicológica para ella, su hija y sus nietos; además, no descartó acudir con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que le ayude a recuperar a los tres menores.

Al referirse a Mario ‘N’, el esposo de su hija, la señora dijo que sobre él debe caer todo el peso de la ley, mientras que para su hija espera “que pague lo que tenga que pagar”.